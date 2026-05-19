Вембаньяма обошел Абдул-Джаббара и стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим 40+ очков и 20+ подборов в матче плей-офф

Вембаньяма побил достижение Абдул-Джаббара.

Звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком первого матча против «Оклахомы», набрав 41 очко.

За 49 минут на паркете центровой реализовал 14 из 25 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 12 из 13 штрафных, добавив к этому 24 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота.

Вембаньяма (22 года, 134 дня) стал самым молодым игроком в истории НБА , оформившим 40+ очков и 20+ подборов в матче плей-офф. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Кариму Абдул-Джаббару (22 года, 352 дня).

«Сперс» оказались сильнее «Тандер» после двух овертаймов – 122:115 (1-0).