Вембаньяма обошел Абдул-Джаббара и стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим 40+ очков и 20+ подборов в матче плей-офф
Вембаньяма побил достижение Абдул-Джаббара.
Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком первого матча против «Оклахомы», набрав 41 очко.
За 49 минут на паркете центровой реализовал 14 из 25 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 12 из 13 штрафных, добавив к этому 24 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота.
Вембаньяма (22 года, 134 дня) стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим 40+ очков и 20+ подборов в матче плей-офф. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Кариму Абдул-Джаббару (22 года, 352 дня).
«Сперс» оказались сильнее «Тандер» после двух овертаймов – 122:115 (1-0).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
п.с. монструозное выступление, но это только первая игра ...
но 352 дня+4-это не год, в году 365, вроде