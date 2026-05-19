  • Вембаньяма обошел Абдул-Джаббара и стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим 40+ очков и 20+ подборов в матче плей-офф
Вембаньяма побил достижение Абдул-Джаббара.

Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком первого матча против «Оклахомы», набрав 41 очко.

За 49 минут на паркете центровой реализовал 14 из 25 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 12 из 13 штрафных, добавив к этому 24 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота.

Вембаньяма (22 года, 134 дня) стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим 40+ очков и 20+ подборов в матче плей-офф. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Кариму Абдул-Джаббару (22 года, 352 дня).

«Сперс» оказались сильнее «Тандер» после двух овертаймов – 122:115 (1-0).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии

Пишет историю
Толи ещё будет...
Он не Толя, а Витя
Толи ещё будет... Витя)
какая игра!!!!!!!! чит ваняма не человек)))
уже есть глагол "отвембаньямить"?
п.с. монструозное выступление, но это только первая игра ...
Джабару было без 4х дней 23 года))ну если это конечно был не високосный год
учитывая, что он родился в 1947 в апреле, год был 1960
но 352 дня+4-это не год, в году 365, вроде
Мля, точно, смешались цифры. Спасибо за поправку !✊️
