«Сакраменто» попытается обменять истекающий контракт Зака Лавина (49 млн долларов)
«Кингз» определились с планом в отношении Зака Лавина.
«Сакраменто» попытается обменять защитника Зака Лавина, если тот воспользуется опцией и продлит действующее соглашение на сезон-26/27.
Лавину положено 49 миллионов долларов за предстоящий сезон, который стал бы для него последним по нынешнему контракту.
Отмечается, что «Кингз» готовы перейти к полноценной перестройке состава.
В минувшем регулярном чемпионате 31-летний баскетболист провел всего 39 матчей, набирая в среднем 19,2 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эвана Сайдери
