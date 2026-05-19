«Сакраменто» попытается обменять истекающий контракт Зака Лавина (49 млн долларов)

«Кингз» определились с планом в отношении Зака Лавина.

«Сакраменто » попытается обменять защитника Зака Лавина , если тот воспользуется опцией и продлит действующее соглашение на сезон-26/27.

Лавину положено 49 миллионов долларов за предстоящий сезон, который стал бы для него последним по нынешнему контракту.

Отмечается, что «Кингз» готовы перейти к полноценной перестройке состава.

В минувшем регулярном чемпионате 31-летний баскетболист провел всего 39 матчей, набирая в среднем 19,2 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи.