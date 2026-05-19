«Сакраменто» попытается обменять истекающий контракт Зака Лавина (49 млн долларов)

«Кингз» определились с планом в отношении Зака Лавина.

«Сакраменто» попытается обменять защитника Зака Лавина, если тот воспользуется опцией и продлит действующее соглашение на сезон-26/27.

Лавину положено 49 миллионов долларов за предстоящий сезон, который стал бы для него последним по нынешнему контракту.

Отмечается, что «Кингз» готовы перейти к полноценной перестройке состава.

В минувшем регулярном чемпионате 31-летний баскетболист провел всего 39 матчей, набирая в среднем 19,2 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эвана Сайдери
Чикаго красавцы, сплавили Лавина и еще полностью вернули защищенный пик
Неужели Карнишовас таким контрактом невменяемым кинул в Лавина ?
Зачем им напрягаться пытаясь обменять Лавина (в плюс его не обменяешь), что им это даст , все равно весь состав полное ггг..., им надо менять Мюррея, Монка и Хантера выручив за них максимум пиков и Сабониса если за него кто то что то даст. Полностью уходить в перестройку, а всякий мусор типа Лавина пускай посидит годик на скамейке.
Если найдется команда, которая хочет слить многолетний тяжелый контракт, то можно отдать им Лавина, который истечет через год, а взамен получить дополнительно пики
Эмбиид?)
Удачи Сакраменто, она им понадобится для такого обмена.
Обменять истекающие 50 лямов не так уж и сложно. Возможно ещё и второраундник перепадет
Конечно не сложно. Только в ответ не только второраундник может перепасть, но и куча мусора на длительных контрактах.
Лучше примите ещё контракт Батлера. За Сабониса. Год потерпите, и вот вам 150кк свободных.
Лавин + 2 первых пика на Фокса? ;-)
Всё логично, скоро ещё про Сабониса должна новость похожая подьехать.
В Чикаго новые люди, назад не возьмут))
Если только на пару гамбургеров. Вангую - они его отчислят.
Ради другого игрока, от которого вторая команда избавляется. Еще САК пик свой отдадут, защит уже не будет, а пик вкуснее нынешнего окажется.
Пики второго раунда бы за истекающего
