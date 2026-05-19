Журналист объяснил, почему чернокожие американцы сдают позиции в НБА.

Журналист Джейсон Уитлок вызвал скандал, объясняя, почему чернокожие американские баскетболисты перестали доминировать в НБА.

«Причина, по которой чернокожие американские игроки утратили свое доминирование в НБА, заключается в менталитете жертвы и чувстве превосходства, которые они переняли. Если вы посмотрите на чернокожих игроков со всего мира, то у них нет этого американского менталитета превосходства и жертвенности.

Виктор Вембаньяма, Яннис Адетокумбо – эти ребята доминируют. Шэй Гилджес-Александер. Но самодовольный чернокожий американский баскетболист испортил НБА. Это очевидно. Самодовольный, феминизированный менталитет жертвы, присущий чернокожим американцам, который уничтожил чернокожего мужчину», – заявил Уитлок в своем подкасте.

Последние восемь наград MVP НБА достались иностранным игрокам.