  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейсон Уитлок: «Чернокожие американцы утратили доминирование в НБА из-за менталитета жертвы и чувства превосходства»
0

Джейсон Уитлок: «Чернокожие американцы утратили доминирование в НБА из-за менталитета жертвы и чувства превосходства»

Журналист объяснил, почему чернокожие американцы сдают позиции в НБА.

Журналист Джейсон Уитлок вызвал скандал, объясняя, почему чернокожие американские баскетболисты перестали доминировать в НБА.

«Причина, по которой чернокожие американские игроки утратили свое доминирование в НБА, заключается в менталитете жертвы и чувстве превосходства, которые они переняли. Если вы посмотрите на чернокожих игроков со всего мира, то у них нет этого американского менталитета превосходства и жертвенности.

Виктор Вембаньяма, Яннис Адетокумбо – эти ребята доминируют. Шэй Гилджес-Александер. Но самодовольный чернокожий американский баскетболист испортил НБА. Это очевидно. Самодовольный, феминизированный менталитет жертвы, присущий чернокожим американцам, который уничтожил чернокожего мужчину», – заявил Уитлок в своем подкасте.

Последние восемь наград MVP НБА достались иностранным игрокам.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А чел ведь действительно прав в какой-то степени. Если не в большей)
Интересно, чем менталитет ШГА отличается от штатовских коллег? И кому конкретно из топовых игроков "менталитет превосходства и жертвенности" мешает доминировать. НБА просто окончательно оформилась в мировую Лигу. Таланта на свете много, иностранные системы подготовки развиваются, а американская, на сколько знаю, испытывает сложности. Но наброс одобряю, жирненький такой, еще и от негра неграм. 6 рэйджбайтов из 10.
ОтветVan
Интересно, чем менталитет ШГА отличается от штатовских коллег? И кому конкретно из топовых игроков "менталитет превосходства и жертвенности" мешает доминировать. НБА просто окончательно оформилась в мировую Лигу. Таланта на свете много, иностранные системы подготовки развиваются, а американская, на сколько знаю, испытывает сложности. Но наброс одобряю, жирненький такой, еще и от негра неграм. 6 рэйджбайтов из 10.
У американцев (США) до сих пор бытует стереотип Канадцев эдакими бесхарактерными ребятами. Тянется он с войны за независимость.
Они немало фильмов на данную тему сняли.
Они все еще доминируют в целом.Но некоторые перспективные парни подписывают контракты на 250 млн,только потому,что они потенциальные суперзвезды.Мне кажется это чуть отвлекает.Это не 90е и начало 20х.Сейчас Американских черных уже не волнует,что они не лучшие из лучших.
глупое обобщение
Надо ещё добавить дешёвые понты и расизмус наоборот и картина маслом
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вемби отдоминировал чемпионов на обеих половинах: 41+24!
19 мая, 19:15
Дрэймонд Грин: «Шэмс постит в 6 утра, кто станет MVP – позор для лиги. НБА должна что-то сделать с этим»
19 мая, 08:27
Виктор Вембаньяма оформил два данка и блок-шот в финальную минуту 2-го овертайма, обеспечив «Сперс» победу над «Тандер»
19 мая, 04:24Видео
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
8 минут назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
18 минут назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
43 минуты назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
56 минут назадФото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем