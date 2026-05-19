Джо Инглс вернулся в Австралию, подписав 2-летний контракт с «Мельбурном»

Инглс будет играть за «Мельбурн».

Форвард Джо Инглз (38 лет, 203 см), завершивший сезон в НБА с «Миннесотой», вернулся домой, присоединившись к клубу «Мельбурн» из Национальной баскетбольной лиги (НБЛ) Австралии. Сообщается, что сделка рассчитана на два года. 

Инглс начинал свою карьеру в НБЛ, где дважды становился участником Матча всех звезд и чемпионом лиги с 2006 по 2009 год в составе ныне не существующего клуба «Саут Дрэгонс». После этого он уехал за границу и провел успешный период в «Барселоне» и «Маккаби Тель-Авив».

В 2014 году Инглз перешел в НБА, где поиграл за «Юту», «Милуоки», «Орландо» и «Миннесоту». За 12 лет и 750 проведенных игр он набирал в среднем 7,7 очка, 3 подбора, 3,5 передачи, проводя на площадке 23,5 минуты.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Мельбурна»
