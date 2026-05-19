Дрэймонд Грин: «Шэмс постит в 6 утра, кто станет MVP – позор для лиги. НБА должна что-то сделать с этим»

Дрэймонд Грин раскритиковал Чаранию за слив информации о MVP сезона.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин считает недопустимой ситуацию, когда имя самого ценного игрока сезона НБА называют в соцсетях до официального объявления.

«С объявлением MVP случился прокол. Шэмс слил информацию. Я считаю, НБА должна что-то с этим сделать. В конце концов, вы здесь лига. Вы контролируете СМИ. Шэмс – репортер НБА от ESPN , это партнеры лиги. И когда Чарания постит в 6 утра, кто станет MVP – это позор для лиги.

Это создает впечатление, что у нашей лиги нет организации. Что все здесь несерьезно. Мы не можем сохранить имя победителя самой престижной индивидуальной награды в НБА. Мы не можем сохранить результаты голосования до момента официального объявления. Это немного расстроило. И такое не должно больше повторяться. О чем мы вообще говорим?» – сказал Грин.