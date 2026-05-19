«Детройт» может побороться за Лаури Маркканена и Кавая Ленарда
«Пистонс» намерены усилиться звездным игроком этим летом.
«Детройт» нацелен на серьезное усиление состава после сезона, в котором победил на Востоке в регулярке, но вылетел во втором раунде плей-офф.
Как сообщает Detroit Free Press, «Пистонс» могут попытаться заполучить Лаури Маркканена («Юта») и Кавая Ленарда («Клипперс»).
Отмечается, что клуб из Мичигана сохраняет все свои пики первого раунда, включая 21-й выбор в этом году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Detroit Free Press
Пик этого года, на глубоком драфте, плюс несколько пиков 2 раунда - вполне могут заинтересовать Парусников. Ну и Холланд не самый плохой ролевой исполнитель.
Поршни качественно могут усилиться таким обменом.