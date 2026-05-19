«Детройт» может побороться за Лаури Маркканена и Кавая Ленарда

«Пистонс» намерены усилиться звездным игроком этим летом.

«Детройт» нацелен на серьезное усиление состава после сезона, в котором победил на Востоке в регулярке, но вылетел во втором раунде плей-офф.

Как сообщает Detroit Free Press, «Пистонс» могут попытаться заполучить Лаури Маркканена («Юта») и Кавая ЛенардаКлипперс»).

Отмечается, что клуб из Мичигана сохраняет все свои пики первого раунда, включая 21-й выбор в этом году.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Detroit Free Press
Конечно, поборятся! Только кимоно наденут...
Кавая дядя в Детройт не поедет)
На бумаге Кавай отлично бы смотрелся в Детройте, но тут интересно что смогут предложить Пистонс. Если Кавай захочет уйти из Клипперс, то в теории пакет Робинсон-Холланд-Стюарт + пик , может сработать.
Соглашусь. Кавай при этом видится игроком, способным как отойти в сторону, так и взять мяч, принимать ключевые решения и т.д.
Пик этого года, на глубоком драфте, плюс несколько пиков 2 раунда - вполне могут заинтересовать Парусников. Ну и Холланд не самый плохой ролевой исполнитель.
Поршни качественно могут усилиться таким обменом.
А мне наоборот кажется, что Балмер не отпустит кавая. Без него билеты на такой крутой стадион продавать будет явно сложнее
Вовремя очнулись, марканена надо было в дедлайн менять или хотя бы мерфи.
