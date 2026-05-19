«Детройт» может побороться за Лаури Маркканена и Кавая Ленарда

«Пистонс» намерены усилиться звездным игроком этим летом.

«Детройт » нацелен на серьезное усиление состава после сезона, в котором победил на Востоке в регулярке, но вылетел во втором раунде плей-офф.

Как сообщает Detroit Free Press, «Пистонс» могут попытаться заполучить Лаури Маркканена («Юта») и Кавая Ленарда («Клипперс »).

Отмечается, что клуб из Мичигана сохраняет все свои пики первого раунда, включая 21-й выбор в этом году.