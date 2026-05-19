Шэй Гилджес-Александер: «Мое первое поражение в плей-офф было от «Уорриорс» со Стефом и Кей Ди. Плохо помню его, но с тех пор я сильно изменился»

Гилджес-Александер вспомнил о первом проигрыше в плей-офф.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер оценил изменения в самом себе, которые прошли с его первого проигрыша в плей-офф НБА .

«Честно говоря, я даже не помню свой первый… Мое первое поражение было от «Уорриорс» со Стефом и Кей Ди и остальными, но, если честно, я плохо помню его. С тех пор я сильно изменился», – сказал защитник.

Впервые Гилджес-Александер сыграл в плей-офф, еще выступая за «Клипперс» в сезоне-2018/19. Тогда «Лос-Анджелес» проиграл «Голден Стэйт » в первом раунде (2-4).