Шэй Гилджес-Александер: «Мое первое поражение в плей-офф было от «Уорриорс» со Стефом и Кей Ди. Плохо помню его, но с тех пор я сильно изменился»

Гилджес-Александер вспомнил о первом проигрыше в плей-офф.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер оценил изменения в самом себе, которые прошли с его первого проигрыша в плей-офф НБА.

«Честно говоря, я даже не помню свой первый… Мое первое поражение было от «Уорриорс» со Стефом и Кей Ди и остальными, но, если честно, я плохо помню его. С тех пор я сильно изменился», – сказал защитник.

Впервые Гилджес-Александер сыграл в плей-офф, еще выступая за «Клипперс» в сезоне-2018/19. Тогда «Лос-Анджелес» проиграл «Голден Стэйт» в первом раунде (2-4).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Шэя Гилджес-Александера
Клипперс тогда достойно серию провели, и что поразительно Док с тем составом смотрелся получше, чем со звёздами.
Он кстати ту серию против ГС провел отлично для новичка.
ОтветLilAnswer
Лак вообще удивительно провели ту серию, учитывая какой состав был, тот камбек вообще был легендарным в одном из матчей
ОтветМурзин Ринат
Да там у них весь сезон получился интересным, очень яркая команда была. У меня та команда и первый сезон CP3 в Лос-Анджелесе , больше всего оставили приятных воспоминаний.
