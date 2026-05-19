«Существует оптимизм», что Де’Аарон Фокс сможет сыграть во втором матче с «Оклахомой»

Фокс, возможно, поможет «Сперс» во второй игре с «Тандер».

Как сообщает инсайдер Andscape Марк Спирс, «существует оптимизм», что защитник «Сан-Антонио » Де’Аарон Фокс примет участие во второй игре серии против «Оклахомы».

Фокс пропустил первую игру из-за боли в голеностопе, которая беспокоит его с четвертого матча полуфинала Западной конференции против «Миннесоты».

28-летний защитник в текущем плей-офф провел 11 матчей, набирая в среднем 18,8 очка и 5,8 передачи за 33,3 минуты на площадке.