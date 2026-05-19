«Существует оптимизм», что Де’Аарон Фокс сможет сыграть во втором матче с «Оклахомой»

Фокс, возможно, поможет «Сперс» во второй игре с «Тандер».

Как сообщает инсайдер Andscape Марк Спирс, «существует оптимизм», что защитник «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс примет участие во второй игре серии против «Оклахомы».

Фокс пропустил первую игру из-за боли в голеностопе, которая беспокоит его с четвертого матча полуфинала Западной конференции против «Миннесоты».

28-летний защитник в текущем плей-офф провел 11 матчей, набирая в среднем 18,8 очка и 5,8 передачи за 33,3 минуты на площадке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Спирса
Сегодня играли, по сути, в 7 человек. Фокс нужен.
Фокс очень необходим, и для глубины состава, и для результата.
Это если у него хороший день) а в плохой день(которые частенько бывают) он руинит только в путь + расбаланс+ Харпера уберут со старта, а он только крылья нашёл. Точечно ,со скамьи будет несомненно полезен на этом этапе. Да и ему попроще будет со скамейки со вторым юнитом, как мне кажется
Нормально Фокс играет, темп поддержит, Харпера не хватит на всю серию так пахать. Да и рано из него супер-героя делать, хоть и показывает очень зрелый баскет, Фокс опытнее и дополнительно нагрузит защиту Оклы
Хз как повлияет Фокс на серию надеюсь положительно
Уравняет шансы.
Он в любом случае нужен, чтобы остальных не загонять за 2 матча
Оптимизм этот исходит в основном от поклонников ОКС? Т.к. Фокс заберет минуты у Харпера.
