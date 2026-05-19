Стефон Касл о 1-й игре в Оклахоме: «Самый сложный матч в моей жизни»

Разыгрывающий «Сперс» Стефон Касл после победы над «Тандер» во втором овертайме (122:115 2ОТ, 1-0) признался, что еще участвовал в столь напряженных играх за всю карьеру.

В первом матче финала Запада Касл набрал 17 очков, 6 подборов и 11 передач при 11 потерях.

«Самый сложный матч в моей жизни! Да еще и два овертайма.

У нас было много возможностей решить главный вопрос, но... Присутствие лучшего игрока мира [Виктора Вембаньямы] облегчало нашу задачу», – заявил Касл.