Стефон Касл о 1-й игре в Оклахоме: «Самый сложный матч в моей жизни»
Стефон Касл назвал дебют в финале конференции самым сложным в карьере.
Разыгрывающий «Сперс» Стефон Касл после победы над «Тандер» во втором овертайме (122:115 2ОТ, 1-0) признался, что еще участвовал в столь напряженных играх за всю карьеру.
В первом матче финала Запада Касл набрал 17 очков, 6 подборов и 11 передач при 11 потерях.
«Самый сложный матч в моей жизни! Да еще и два овертайма.
У нас было много возможностей решить главный вопрос, но... Присутствие лучшего игрока мира [Виктора Вембаньямы] облегчало нашу задачу», – заявил Касл.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
