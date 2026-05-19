Мэджик Джонсон после матча «Тандер» – «Сперс»: «У остальных команд Запада не будет шанса выиграть финал конференции в ближайшие 5-7 лет»
Джонсон оценил силу «Оклахомы» и «Сан-Антонио».
Члена Зала славы Мэджик Джонсон поделился своими впечатлениями от первой игры серии «Тандер» – «Сперс».
«Мне жаль огорчать остальные команды Запада, но у них, возможно, не будет шанса выиграть финал конференции в ближайшие 5-7 лет. «Оклахома» и «Сан-Антонио» вот насколько хороши! Они талантливы, имеют глубокий состав, атлетичны, и обе команды отлично тренированы», – отметил Джонсон.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Мэджика Джонсона
