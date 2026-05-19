  • Мэджик Джонсон после матча «Тандер» – «Сперс»: «У остальных команд Запада не будет шанса выиграть финал конференции в ближайшие 5-7 лет»
Мэджик Джонсон после матча «Тандер» – «Сперс»: «У остальных команд Запада не будет шанса выиграть финал конференции в ближайшие 5-7 лет»

Джонсон оценил силу «Оклахомы» и «Сан-Антонио».

Члена Зала славы Мэджик Джонсон поделился своими впечатлениями от первой игры серии «Тандер» – «Сперс».

«Мне жаль огорчать остальные команды Запада, но у них, возможно, не будет шанса выиграть финал конференции в ближайшие 5-7 лет. «Оклахома» и «Сан-Антонио» вот насколько хороши! Они талантливы, имеют глубокий состав, атлетичны, и обе команды отлично тренированы», – отметил Джонсон.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Мэджика Джонсона
Сейчас и Оклахома и Сан-Антонио играют за счет "детских контрактов", посмотрим, что будет с ротацией/глубиной, когда надо будет платить достойные деньги "юнцам" САС (минимум 5 человек), у Оклахомы по проще но все ровно Чета надо продлевать и Митчела. Посмотрим как офис сработает.
ОтветAAK
Юнцам САС еще не скоро платить, как минимум Касла и Вембу продлят спокойно. Вассела и так каждый год рассматривают под обмен, а когда время продлевать и Харпера - то скинут Фокса. Тем более без него САС очень достойно сегодня играли, а ролевики и так найдутся. А вот у Оклы еще то будет, на одних своих пиках не уедешь. да и со следующего сезона вступают жирные контракты Чета, ШГА и Джейдаба. Там вообще только последний следующий год, и то уже платежка будет 250, а дальше Дорт, Харт, Уоллес, которые только до 26-27 и закончатся, и с они явно не будут потом продлеваться на минималки, и еще Митчел с детскими деньгами на два-три года, что несомненно повезло им. И потом голову ломай называется.
А что не 10? В следующем сезоне появятся новые игроки, которые выстрелят и этот же человек будет рассказывать, что Юта, или ЛАЛ, или Хьюстон и кто-то другой новый финалист конференции на 5-7 лет.
ОтветAnderdogonly
Юта пока не понятно, но Лал точно планируют что то серьёзное с учётом расширения фронт офиса уже официально, отсутствие форсирование возвращения Луки в этом плове . Будем надеяться что на деньги краба они найдут хорошего центра и пару вингов с трешкой под луку , ему не нужна вторая звезда рядом и в этом они похожи с леброном , потому что если их окружить качественными ролевиками и центром типа лоб сити вот и будет финал запада как минимум
ОтветKritiks7
Эти команды приведены в качестве примера. Тут неизвестно, что будет с лигой (в виду расширения) и клубами к концу года, а человек заявляет что все, на 5-7 лет точно все ясно.
Оклахома в текущем составе в следующем году будет стоить 250 млн. Через год еще и шга пересядет на другой контракт и перестанет сразу же скамейка приносить такой импакт. Потом такая же ситуация будет с Сан Антонио, про какие 5-7 лет идет речь, не пойму.
ОтветАндрей Василенко
Сложная работа менеджерская предстоит ОКС, но у них активов море, могу выменять себе полезных игроков недорогих.
ОтветАндрей Василенко
Хартенштайн, а возможно и дорт, летом поедут на обмен. Да продления вступят в силу, но у оклы просто уйма отличных игроков на читерских контрактов, достаточно глянуть на митчелла.
Мы, болельщики Юты, пока скромно промолчим...
ОтветПротив грусти
😁у вас и повода не было со времен стоктона и мелоуна рот открывать , тут ничего нового
И где Мэджик не прав? Единственное что может этому помешать если Йокич объединится с Лукой в одной команде, но такое вряд ли когда-нибудь случится.
ОтветВасилий Атутов
или Йокичу соберут новую боеспособную команду в Денвере. Но это уже из области фантастики
ОтветВасилий Атутов
2-3 года возможно, но за 5 и тем более 7 по-любому еще несколько сильных команд появится + новые звезды. Опять же через пару лет Леброн Джеймс в прайм войдёт и Брайс подтянется уже в лигу .
Окла бысто отвалится а насчёт Шпор всё будет зависеть от здоровья Вембы
Нужно ещё посмотреть что там по контрактам ? По моему там весь старт может на сумермакс претендовать через пару лет 😁 и готовы ли будут платить Сан Антонио
ОтветKritiks7
Шэмпени не дадут макс )
Как и Васселлу
... А разве подобное не писали, не говорили про GSW, перед плей-офф об ОКС? Да, ярко, молодо, хорошая организация, но это даже не финал NBA, а один матч.
о господи просто кайфуте от игры

зачемы вы туда вперед загялдываете

мэджик камон
Есть ещё Купер Флэгг. По мне, так потенциал у него безграничный.
