Мэджик Джонсон после матча «Тандер» – «Сперс»: «У остальных команд Запада не будет шанса выиграть финал конференции в ближайшие 5-7 лет»

Джонсон оценил силу «Оклахомы» и «Сан-Антонио».

Члена Зала славы Мэджик Джонсон поделился своими впечатлениями от первой игры серии «Тандер» – «Сперс».

«Мне жаль огорчать остальные команды Запада, но у них, возможно, не будет шанса выиграть финал конференции в ближайшие 5-7 лет. «Оклахома» и «Сан-Антонио » вот насколько хороши! Они талантливы, имеют глубокий состав, атлетичны, и обе команды отлично тренированы», – отметил Джонсон.