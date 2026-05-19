  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шэй Гилджес-Александер об игре против Вембаньямы: «Он отпугивает всех под кольцом, появляется робость. Нужно быть агрессивным, но и умным»
0

Шэй Гилджес-Александер об игре против Вембаньямы: «Он отпугивает всех под кольцом, появляется робость. Нужно быть агрессивным, но и умным»

ШГА рассказал, как сказывается на игре присутствие Вембаньямы под кольцом.

Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер после проигрыша в первом матче финала Запада против «Сан-Антонио» (115:122 2ОТ, 0-1) отметил влияние, которое оказывает на игру присутствие под кольцом «Мистера замка» Виктора Вембаньямы.

«Против него сложно. Очень высокий, длинные руки, это отпугивает многих под кольцом. Нужно быть умным, когда идешь туда. Быть терпеливым, но и агрессивным. Не быть слишком робким.

Если слишком сильно беспокоиться об этом, то теряешь агрессию. Именно здесь они и берут игру под свой контроль. Нужно быть агрессивным, но и умным», – заявил канадец.

За 51 минуту на паркете Гилджес-Александер отметился 24 очками (7 из 23 с игры, 2 из 7 трехочковых, 8 из 9 штрафных), 3 подборами, 12 передачами и 5 перехватами при 4 потерях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА плей-офф
logoСан-Антонио
logoШэй Гилджес-Александер
logoВиктор Вембаньяма
logoОклахома-Сити
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Первый робкий МВП в истории - очередное достижение!
Кто в курсе Чет играл сегодня или мне показалось?
ОтветKritiks7
Кто в курсе Чет играл сегодня или мне показалось?
А как же! 8 очков за 40 минут настрелял, весь Техас перепугал
Инопланетянин создаёт зону отключения всех двигателей инородных тел в радиусе 3,5 метра вокруг себя)))
ОтветPavel Zabolotnev
Инопланетянин создаёт зону отключения всех двигателей инородных тел в радиусе 3,5 метра вокруг себя)))
А что если инопланетяне немощные карлики? Почему они именно круче людей считаются?
Ну так поучись у Алекса, окунь. Всю игру избавлялся от мяча и косячил, как и положено МВП, видимо...
норм стата у Шея, как у Коби % с игры.
Правильно говорит. Вембаньяма поставил 12 блоков волкам в первом матче. И это оказался единственный матч, который они забрали, не считая того, в котором Витя удалился. В остальных матчах миннесота получала по тридцатке.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вемби отдоминировал чемпионов на обеих половинах: 41+24!
19 мая, 19:15
Марк Дэйгнолт: «Против Вембаньямы у нас были матчи и получше, но я считаю, что в обороне мы сыграли достаточно хорошо, чтобы победить»
19 мая, 06:44
Шэй Гилджес-Александер: «Жаль, что такая игра Алекса Карузо пропала даром»
19 мая, 06:42
Виктор Вембаньяма: «Чувствую ли себя лучшим баскетболистом мира? Чувствую себя уставшим»
19 мая, 06:36
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
6 минут назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
16 минут назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
41 минуту назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
54 минуты назадФото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем