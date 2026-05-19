Шэй Гилджес-Александер об игре против Вембаньямы: «Он отпугивает всех под кольцом, появляется робость. Нужно быть агрессивным, но и умным»
Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер после проигрыша в первом матче финала Запада против «Сан-Антонио» (115:122 2ОТ, 0-1) отметил влияние, которое оказывает на игру присутствие под кольцом «Мистера замка» Виктора Вембаньямы.
«Против него сложно. Очень высокий, длинные руки, это отпугивает многих под кольцом. Нужно быть умным, когда идешь туда. Быть терпеливым, но и агрессивным. Не быть слишком робким.
Если слишком сильно беспокоиться об этом, то теряешь агрессию. Именно здесь они и берут игру под свой контроль. Нужно быть агрессивным, но и умным», – заявил канадец.
За 51 минуту на паркете Гилджес-Александер отметился 24 очками (7 из 23 с игры, 2 из 7 трехочковых, 8 из 9 штрафных), 3 подборами, 12 передачами и 5 перехватами при 4 потерях.
