Шэй Гилджес-Александер об игре против Вембаньямы: «Он отпугивает всех под кольцом, появляется робость. Нужно быть агрессивным, но и умным»

ШГА рассказал, как сказывается на игре присутствие Вембаньямы под кольцом.

Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер после проигрыша в первом матче финала Запада против «Сан-Антонио » (115:122 2ОТ, 0-1) отметил влияние, которое оказывает на игру присутствие под кольцом «Мистера замка» Виктора Вембаньямы .

«Против него сложно. Очень высокий, длинные руки, это отпугивает многих под кольцом. Нужно быть умным, когда идешь туда. Быть терпеливым, но и агрессивным. Не быть слишком робким.

Если слишком сильно беспокоиться об этом, то теряешь агрессию. Именно здесь они и берут игру под свой контроль. Нужно быть агрессивным, но и умным», – заявил канадец.

За 51 минуту на паркете Гилджес-Александер отметился 24 очками (7 из 23 с игры, 2 из 7 трехочковых, 8 из 9 штрафных), 3 подборами, 12 передачами и 5 перехватами при 4 потерях.