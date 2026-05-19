Шэй Гилджес-Александер: «Жаль, что такая игра Алекса Карузо пропала даром»

Шэй Гилджес-Александер отдал должное Алексу Карузо.

Двукратный MVP НБА Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы» посетовал на то, что команде не удалось воспользоваться карьерным перфомансом Алекса Карузо в первом матче финала Западной конференции против «Сан-Антонио » (115:122 2ОТ, 0-1).

Карузо набрал 31 очко (8 из 14 трехочковых), установив личный рекорд в плей-офф.

«Потрясающая игра в исполнении Алекса. Жаль, что она пропала даром. Он выложился на полную сегодня.

Я горжусь им, но не удивлен. Ожидал от него чего-то такого, особенно в это время года. Он всегда на высоте», – признался канадский защитник.