Шэй Гилджес-Александер: «Жаль, что такая игра Алекса Карузо пропала даром»

Шэй Гилджес-Александер отдал должное Алексу Карузо.

Двукратный MVP НБА Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы» посетовал на то, что команде не удалось воспользоваться карьерным перфомансом Алекса Карузо в первом матче финала Западной конференции против «Сан-Антонио» (115:122 2ОТ, 0-1).

Карузо набрал 31 очко (8 из 14 трехочковых), установив личный рекорд в плей-офф.

«Потрясающая игра в исполнении Алекса. Жаль, что она пропала даром. Он выложился на полную сегодня.

Я горжусь им, но не удивлен. Ожидал от него чего-то такого, особенно в это время года. Он всегда на высоте», – признался канадский защитник.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Да уж, лысая мамба дал жару!
Это с чего вдруг пропала даром? Всех поразил, думаю даже Пелинка там напился у себя дома с горя. Без такой игры Карузо и Джей Даба САС бы ментально уже прошли Оклу. И Окла бы выходила с такими же глазами как у Чета в конце второго ОТ. Это называется безысходность и сдача игры до свистка.
Карузо вас пока ещё оставил на плаву и дал уверенность, что не всё потеряно. Лысый даже больше в защите сегодня перформанс совершил, а уж нападение это награда за прекрасную защиту.
ОтветPavel Zabolotnev
Вытащил наброс на Касла, который мог все в 1ом ОТ закончить
Ответnorg
Один из многих эпизодов, зато какой знаковый. После его трехи и рывка 7:0 я подумал, что всё- САС не вывезут ( но Витя вчера конечно включил режим Бога, эта треха метров с 8ми на таком уверенном, без тени сомнения флэшбэком прошла как Карри решал, так Карри чистый снайпер, а тут богомол трехметровый)))
Пелинка, ты там как? Карузо зверюга!!!
Так Шэй же именно тот кто всё заруинил для Оклы
Ответmichaeli
Да уж. 30% с игры.
И +/- минус 15((
отдал бы пас Карузо в быстром отрыве 2 в 1, тогда бы победили
