Шэй Гилджес-Александер: «Жаль, что такая игра Алекса Карузо пропала даром»
Шэй Гилджес-Александер отдал должное Алексу Карузо.
Двукратный MVP НБА Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы» посетовал на то, что команде не удалось воспользоваться карьерным перфомансом Алекса Карузо в первом матче финала Западной конференции против «Сан-Антонио» (115:122 2ОТ, 0-1).
Карузо набрал 31 очко (8 из 14 трехочковых), установив личный рекорд в плей-офф.
«Потрясающая игра в исполнении Алекса. Жаль, что она пропала даром. Он выложился на полную сегодня.
Я горжусь им, но не удивлен. Ожидал от него чего-то такого, особенно в это время года. Он всегда на высоте», – признался канадский защитник.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
Карузо вас пока ещё оставил на плаву и дал уверенность, что не всё потеряно. Лысый даже больше в защите сегодня перформанс совершил, а уж нападение это награда за прекрасную защиту.
И +/- минус 15((