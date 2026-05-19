0

Виктор Вембаньяма: «Чувствую ли себя лучшим баскетболистом мира? Чувствую себя уставшим»

Вембаньяма ответил, считает ли себя лучшим в мире.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма после победы над «Тандер» (122:115 2ОТ, 1-0) во втором овертайме ответил на вопрос, готов ли назвать себя лучшим игроком прямо сейчас.

«Чувствую ли себя лучшим баскетболистом мира? Чувствую себя уставшим.

Но сейчас эта история меня не волнует. Посмотрим. В мире 8 миллиардов человек, поэтому и мнений тоже 8 миллиардов», – заявил француз.

Вембаньяма набрал 41 очко, 24 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота в дебютном для себя матче финала конференции.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джареда Вайсса
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoНБА плей-офф
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Все у него сложится, как будто в стиле Попа отвечает уже))
Ну во втором овертайме был живее всех живых. А по ходу игры порой казалось, что может поплыть под давлением и плотной опекой
Виктору сил и здоровья, главное обойтись без травм. Удачи.
Витя радует своей не по годам большой зрелостью, хоть иногда и у него появляются сомнительные мысли, но тут он абсолютно прав)))
Ещё пару лет назад на спортсе встречалось немало скептических комментов о переоценённости Вити.
Ответnbawade
Ещё пару лет назад на спортсе встречалось немало скептических комментов о переоценённости Вити.
Да везде они были, хоть на еспн, хоть на реддите
И это были справедливые опасения
Ответnbawade
Ещё пару лет назад на спортсе встречалось немало скептических комментов о переоценённости Вити.
Да их и сейчас полно - от простого хейта до « протекции Сильвера» .
Но чего не отнять у Вембаса - как он подготовил себя вообще к этому сезону, как переосмыслил подход к здоровью и физике !!!
Не фанат САС , но - браво !!!👏👏👏
Будущий ГОАТ.
Как нам повезло, что Витя еще молодой и голодный до побед!
Казалось бы с его антропометрией можно и не пыхтеть, не выкладываться на полную. В защите руки поднял и большая часть соперников просто испугаются атаковать вблизи кольца. В атаке - влезь в трехсекундную, получи мяч и переложи его в кольцо.
Но Витя пашет на полную, рвется побеждать. Выкладывается в защите, подстраховывает партнеров, бежит и выпрыгивает на броски соперников.
Какое наслаждение смотреть на это!
помнится, и у нас тут на спортсе рофлили, и на забугор бордах, что Витя вместо клубов, тусовок и телок предпочитает играть в шахматы, а теперь вспоминаем, что он несколько партий обычно вел одновременно и теперь наблюдаем результат этого
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вемби отдоминировал чемпионов на обеих половинах: 41+24!
19 мая, 19:15
Джинобили о Вембаньяме: «Этот парень действительно с другой планеты! 👽»
19 мая, 06:10
Алекс Карузо набрал 31 очко (8 из 14 трехочковых), установив рекорд карьеры в плей-офф
19 мая, 05:39Видео
Митч Джонсон о 1-м матче в Оклахоме: «Битва характеров»
19 мая, 05:33
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
6 минут назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
16 минут назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
41 минуту назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
54 минуты назадФото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем