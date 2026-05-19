Виктор Вембаньяма: «Чувствую ли себя лучшим баскетболистом мира? Чувствую себя уставшим»
Вембаньяма ответил, считает ли себя лучшим в мире.
Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма после победы над «Тандер» (122:115 2ОТ, 1-0) во втором овертайме ответил на вопрос, готов ли назвать себя лучшим игроком прямо сейчас.
«Чувствую ли себя лучшим баскетболистом мира? Чувствую себя уставшим.
Но сейчас эта история меня не волнует. Посмотрим. В мире 8 миллиардов человек, поэтому и мнений тоже 8 миллиардов», – заявил француз.
Вембаньяма набрал 41 очко, 24 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота в дебютном для себя матче финала конференции.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джареда Вайсса
И это были справедливые опасения
Но чего не отнять у Вембаса - как он подготовил себя вообще к этому сезону, как переосмыслил подход к здоровью и физике !!!
Не фанат САС , но - браво !!!👏👏👏
Казалось бы с его антропометрией можно и не пыхтеть, не выкладываться на полную. В защите руки поднял и большая часть соперников просто испугаются атаковать вблизи кольца. В атаке - влезь в трехсекундную, получи мяч и переложи его в кольцо.
Но Витя пашет на полную, рвется побеждать. Выкладывается в защите, подстраховывает партнеров, бежит и выпрыгивает на броски соперников.
Какое наслаждение смотреть на это!