Виктор Вембаньяма: «Чувствую ли себя лучшим баскетболистом мира? Чувствую себя уставшим»

Вембаньяма ответил, считает ли себя лучшим в мире.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма после победы над «Тандер» (122:115 2ОТ, 1-0) во втором овертайме ответил на вопрос, готов ли назвать себя лучшим игроком прямо сейчас.

«Чувствую ли себя лучшим баскетболистом мира? Чувствую себя уставшим.

Но сейчас эта история меня не волнует. Посмотрим. В мире 8 миллиардов человек, поэтому и мнений тоже 8 миллиардов», – заявил француз.

Вембаньяма набрал 41 очко, 24 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота в дебютном для себя матче финала конференции.