Марк Дэйгнолт: «Против Вембаньямы у нас были матчи и получше, но я считаю, что в обороне мы сыграли достаточно хорошо, чтобы победить»

Дэйгнолт прокомментировал поражение в первой игре против «Сперс».

Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт не считает, что защита стала причиной поражения в первой игре против «Сан-Антонио » (115:122, 2ОТ).

«Против Вембаньямы у нас были матчи и получше, чем сегодня, но, честно говоря, я считаю, что в обороне мы сыграли достаточно хорошо, чтобы победить. Больше прибавлять мы должны именно в нападении, а не в защите», – сказал тренер.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком матча, набрав 41 очко (14 из 25 с игры, 1 из 2 трехочковых, 12 из 13 штрафных).