  • Марк Дэйгнолт: «Против Вембаньямы у нас были матчи и получше, но я считаю, что в обороне мы сыграли достаточно хорошо, чтобы победить»
Марк Дэйгнолт: «Против Вембаньямы у нас были матчи и получше, но я считаю, что в обороне мы сыграли достаточно хорошо, чтобы победить»

Дэйгнолт прокомментировал поражение в первой игре против «Сперс».

Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт не считает, что защита стала причиной поражения в первой игре против «Сан-Антонио» (115:122, 2ОТ).

«Против Вембаньямы у нас были матчи и получше, чем сегодня, но, честно говоря, я считаю, что в обороне мы сыграли достаточно хорошо, чтобы победить. Больше прибавлять мы должны именно в нападении, а не в защите», – сказал тренер.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком матча, набрав 41 очко (14 из 25 с игры, 1 из 2 трехочковых, 12 из 13 штрафных).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
Не важно как ты играешь в обороне когда тебе с логотипа Вемба треху забивает.
Лиллард унижатель!
Ну да, вопрос сколько он таких трёх может забить за серию. Весьма вероятно, что лимит уже исчерпан.
Зачем его семья исковеркала звучание фамилии при переезде в США?
В прошлом году и Индиана бы перестреляла, если бы не травма Хали. Усилять нападение надо.
