Джинобили о Вембаньяме: Этот парень действительно с другой планеты! 👽.

Легенда «Сан-Антонио » Ману Джинобили поделился своими впечатлениями от первой игры финала Запада «Тандер» – «Сперс».

«Что за игра! Эти две команды невероятны.

Смотреть на них – и весело, и выматывающе! 1-0 «Сперс»!

Этот парень действительно с другой планеты! 👽» – написал Джинобили, имея в виду Виктора Вембаньяму .

22-летний звездный центровой «шпор» набрал 41 очко и 24 подбора, обеспечив своей команде победу после двух овертаймов (122:115, 1-0).