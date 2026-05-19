Джинобили о Вембаньяме: «Этот парень действительно с другой планеты! 👽»

Легенда «Сан-Антонио» Ману Джинобили поделился своими впечатлениями от первой игры финала Запада «Тандер» – «Сперс».

«Что за игра! Эти две команды невероятны.

Смотреть на них – и весело, и выматывающе! 1-0 «Сперс»!

Этот парень действительно с другой планеты! 👽» – написал Джинобили, имея в виду Виктора Вембаньяму.

22-летний звездный центровой «шпор» набрал 41 очко и 24 подбора, обеспечив своей команде победу после двух овертаймов (122:115, 1-0).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Ману Джинобили
Я такой доминации не видел со времен Шака. А это было четверть века назад. Даже наверное скажу, что Шак как будто не так монструозно выглядел. Это невероятно
Сколько игр Шака видел?
Не по нарезкам,а полностью матч?
Прилично, весь трипит точно отсмотрел. У Шака не было трехи и не было штрафного. Этот же Циркуль как универсальный солдат
Причем Ману стал чаще появляться на базе команды и точно давал советы тому же Харперу и он знает какой путь Витя проходит, так что преемственность поколений в действии.
Пример настоящей приемственности. Круто что все легенды так или иначе прилагают руку к строительству новой команды
Поддерживаю слова Ману Джинобили. Виктор Вембаньяма великолепен.
