Джинобили о Вембаньяме: «Этот парень действительно с другой планеты! 👽»
Легенда «Сан-Антонио» Ману Джинобили поделился своими впечатлениями от первой игры финала Запада «Тандер» – «Сперс».
«Что за игра! Эти две команды невероятны.
Смотреть на них – и весело, и выматывающе! 1-0 «Сперс»!
Этот парень действительно с другой планеты! 👽» – написал Джинобили, имея в виду Виктора Вембаньяму.
22-летний звездный центровой «шпор» набрал 41 очко и 24 подбора, обеспечив своей команде победу после двух овертаймов (122:115, 1-0).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Ману Джинобили
Не по нарезкам,а полностью матч?