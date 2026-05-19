Де’Аарон Фокс пропустил первый матч финала Запада из-за боли в голеностопе
Фокс не сыграл в первом матче против «Тандер».
За час до начала первой игры против «Оклахомы» «Сан-Антонио» сообщил, что звездный защитник Де’Аарон Фокс не сможет помочь команде из-за боли в голеностопе.
Центровой Люк Корнет, участие которого также было под вопросом наряду с Фоксом, вышел на площадку, несмотря на боль в стопе.
«Это одни из тех проблем, которые, как я считаю, не пройдут, пока мы продолжаем играть», – сказал перед матчем тренер «Сперс» Митч Джонсон.
В текущем плей-офф Фокс набирает в среднем 18,8 очка и 5,8 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
