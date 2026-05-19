Алекс Карузо набрал 31 очко (8 из 14 трехочковых), установив рекорд карьеры в плей-офф

Карузо обновил рекорд карьеры, набрав 31 очко.

Защитник Алекс Карузо стал самым результативным игроком «Оклахомы» в первом матче против «Сан-Антонио», набрав 31 очко – новый рекорд карьеры в плей-офф (предыдущий лучший результат – 20).

За 32 минуты на паркете Карузо реализовал 11 из 19 бросков с игры, 8 из 14 трехочковых и 1 из 3 штрафных, добавив к этому 2 подбора, 2 перехвата и 2 блок-шота.

Усилий Карузо оказалось недостаточно для победы – «Тандер» проиграли после второго овертайма (115:122, 0-1).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Basketball Performances в соцсети X
Карузо будет первый, кто будет защищать вселенную от атаки инопланетян.
Никита Анохин
Он уже это делает🏀
Карузо передаёт привет Пелинке и Хортон-Такеру (кстати, где он сейчас?)
Плейбуки Дока Риверса
В Фенербахче, в пятницу в финале четырех Евролиги будет играть..
Кирилл Кириченко
Карузо по сути тоже в финале четырех играет. так что по достижениям в этом сезоне у них все ровно
дааа, в этом матче он летал, как бабочка, жалил, как шмель..
Лига должна вывести из обращения имя Алекс Карузо
Давай, Лёха, продолжай в том же духе по заветам Сайтамы!
Лысая мамба в ударе
Стоит отдать должное КарузоШоу, он был шикарен конечно.
Вот кто глыба и настоящий МВП, а не всплывший канадский окунь
Великолепная игра Карузо - лучший матч в карьере!
Кто ещё выиграет у него когда нибудь , когда Карузо так играет)
