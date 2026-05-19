Алекс Карузо набрал 31 очко (8 из 14 трехочковых), установив рекорд карьеры в плей-офф

Защитник Алекс Карузо стал самым результативным игроком «Оклахомы» в первом матче против «Сан-Антонио », набрав 31 очко – новый рекорд карьеры в плей-офф (предыдущий лучший результат – 20).

За 32 минуты на паркете Карузо реализовал 11 из 19 бросков с игры, 8 из 14 трехочковых и 1 из 3 штрафных, добавив к этому 2 подбора, 2 перехвата и 2 блок-шота.

Усилий Карузо оказалось недостаточно для победы – «Тандер» проиграли после второго овертайма (115:122, 0-1).