Митч Джонсон о 1-м матче в Оклахоме: «Битва характеров»
Митч Джонсон отметил важную особенность первого матча с «Тандер».
Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон после стартовой игры финала Западной конференции против «Оклахомы» (122:115 2ОТ, 1-0) отдал должное обеим командам за стойкость.
«Очень напряженная игра. Обе команды делали все возможное, чтобы не проиграть, и у них это хорошо получалось.
Это была битва характеров. Уровень психологической устойчивости, продемонстрированный обеими командами... Сегодня нам нужна была каждая секунда от каждого из тех, кто выходил на паркет», – сказал главный тренер техасцев.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
