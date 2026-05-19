Митч Джонсон о 1-м матче в Оклахоме: «Битва характеров»

Митч Джонсон отметил важную особенность первого матча с «Тандер».

Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон после стартовой игры финала Западной конференции против «Оклахомы» (122:115 2ОТ, 1-0) отдал должное обеим командам за стойкость.

«Очень напряженная игра. Обе команды делали все возможное, чтобы не проиграть, и у них это хорошо получалось.

Это была битва характеров. Уровень психологической устойчивости, продемонстрированный обеими командами... Сегодня нам нужна была каждая секунда от каждого из тех, кто выходил на паркет», – сказал главный тренер техасцев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Когда уже отключат интернет в дурдоме? (khak08)
нервы потрепали изрядно )
Можно было забирать матч раньше, но вел игру хорошо)
