  • Вембаньяма, смотревший за вручением MVP Гилджес-Александеру: «Я хочу завоевать этот трофей много раз»
Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма озвучил мысли, которые у него возникли после того, как он наблюдал за вручением трофея MVP лидеру «Оклахомы» Шэю Гилджес-Александеру.

«Мне еще многому предстоит научиться, и я хочу завоевать этот трофей много раз за свою карьеру», – сказал 22-летний центровой.

В голосовании этого года Вембаньяма занял третье место (569 баллов), пропустив вперед Николу Йокича (634) и Гилджес-Александера (939).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Виктора Вембаньямы
Дай Бог ему здоровья, и мне кажется, что начиная со следующего сезона будет мало у кого вопросов, кто будет становиться МВП. Помимо его игры(инопланетной) его любят зрители и журналисты. Абсолютно не согласен, что в этом году его поставили на третье. А может и к лучшему, посмотрите какой сразу настрой на игру. Не злите Витю, а то Витя может выйти)
ОтветАнтон Живлюк
В сезоне его надо лимитировать по времени, втч и после и для ПО.
Ответnorg
В наше время да. Я начинал смотреть баскет на рубеже 90-х нулевых. Кто тогда вообще смотрел на лимиты минут, риск травм и все такое?) Чего стоит момент когда Коби порвал ахилл, пробил штрафные и ушел сам с площадки. Он не мог себе позволить, чтобы его увезли либо увели. В этом был весь, сам с высоко поднятой головой! Но это совсем другая история как говорится.
Вемби должен был брать этот мвп, его команда сделала резкий скачок в результатах, с ним на площадке соперника был не в своей тарелки. Непонятно вообще.
ОтветElnur Aliyev
за скачки в результатах дают всякие MIPы, а результат ОКС всё равно оказался выше. Не знаю в своей ли тарелке были сопреники Тандер когда Шэй был на площадке, но побеждать их мало кому удавалось.
Круто видеть становление нового Уилта
как же жаль, что ща в офисе на дядю работаю и не могу уже смотреть игры ночью((
Ответbadaboom
Я последнее время почти никогда не смотрю игры в прямую. Слишком много пауз. Просто когда появляется возможность заходишь на ААНБА и смотришь на перемотке. Если только ты не любишь комментарии писать в треде игры, то так намного практичнее
ОтветMr.BadGuy
Начинаешь смотреть через час и проматываешь все таймауты и перерывы )
Виктору Вембаньяма главное здоровья, обойтись без травм и удачи в плей-офф НБА!
Сколько там рекорд мвп подряд, напомните пожалуйста? (Уилт и Рассел по 3 раза подряд брали)
А ты возьми и забери MVP плей-офф через него)
