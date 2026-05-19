Вембаньяма, смотревший за вручением MVP Гилджес-Александеру: «Я хочу завоевать этот трофей много раз»

Вембаньяма прокомментировал вручение MVP Гилджес-Александеру.

Звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма озвучил мысли, которые у него возникли после того, как он наблюдал за вручением трофея MVP лидеру «Оклахомы» Шэю Гилджес-Александеру.

«Мне еще многому предстоит научиться, и я хочу завоевать этот трофей много раз за свою карьеру», – сказал 22-летний центровой.

В голосовании этого года Вембаньяма занял третье место (569 баллов), пропустив вперед Николу Йокича (634) и Гилджес-Александера (939).