Вембаньяма встал в забавную позу перед скамейкой «Сперс» после ключевого блок-шота во 2-м овертайме

Вембаньяма показал необычное движение после легендарного перфоманса.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма встал в забавную позу перед скамейкой техасской команды после ключевого блок-шота во втором овертайме первого матча финала Западной конференции с «Тандер» (122:115 2ОТ, 1-0).

Француз накрыл оппонента при «+6», сняв вопрос о победителе матча, после чего отпраздновал успех, уперев руки в боки и посмотрев в сторону.

Виктор набрал 41 очко, 24 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота.