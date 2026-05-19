  • Вембаньяма встал в забавную позу перед скамейкой «Сперс» после ключевого блок-шота во 2-м овертайме
Вембаньяма встал в забавную позу перед скамейкой «Сперс» после ключевого блок-шота во 2-м овертайме

Вембаньяма показал необычное движение после легендарного перфоманса.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма встал в забавную позу перед скамейкой техасской команды после ключевого блок-шота во втором овертайме первого матча финала Западной конференции с «Тандер» (122:115 2ОТ, 1-0).

Француз накрыл оппонента при «+6», сняв вопрос о победителе матча, после чего отпраздновал успех, уперев руки в боки и посмотрев в сторону. 

Виктор набрал 41 очко, 24 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
24 подбора, только вдумайтесь
Дима Кукис
Издержки того, что с Витей то Карузо, то ДжейДаб. Потерь много спровоцировали. Хартенштайн символические 12 минут отыграл, Чет тоже весьма скромные для двух овертаймов 41. Очень интересно продолжит ли Оклахома так играть.
Реакция скамейки лучше любых слов)
Как же здорово что мы можем наблюдать за Вембой в прямом эфире, последним танцем Леброна и лучшим снайпером в истории Карри и Никола без комментариев . По моему мнению эти трое войдут в историю Нба до конца нашей солнечной системы 😁
Ты перечислил 4х )
лишнего сам определи
На скамейке запасных вообще-то двухметровые лоси - а кажется (тут еще и ракурс такой), что они Вембе и до плеча как бы не достают :-)))
историческая картинка.
Готовый постер 100%
Правильный менталитет у чувака
классный малый
причем, настоящий, а не как Эдвардс показушный
Эдвардс самый прямолинейный во всей НБА, он делает и говорит, что думает )
Это и плюс и минус
Просто "супермэн из ин да билдинг мув", да простит меня Шак...

Это не игрок, ЭТО ЯВЛЕНИЕ!
С такой игрой Виктор будет и мвп, и многократным дпой.
только для мвп играть так надо в регулярке. Хотя бы 65 игр.
Да уж
Тут только правилом Вембаньямы каким нибудь что то можно будет сделать
