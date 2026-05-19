Вембаньяма встал в забавную позу перед скамейкой «Сперс» после ключевого блок-шота во 2-м овертайме
Вембаньяма показал необычное движение после легендарного перфоманса.
Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма встал в забавную позу перед скамейкой техасской команды после ключевого блок-шота во втором овертайме первого матча финала Западной конференции с «Тандер» (122:115 2ОТ, 1-0).
Француз накрыл оппонента при «+6», сняв вопрос о победителе матча, после чего отпраздновал успех, уперев руки в боки и посмотрев в сторону.
Виктор набрал 41 очко, 24 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
причем, настоящий, а не как Эдвардс показушный
Это и плюс и минус
Это не игрок, ЭТО ЯВЛЕНИЕ!
Тут только правилом Вембаньямы каким нибудь что то можно будет сделать