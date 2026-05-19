Шэй Гилджес-Александер после проигрыша «Сперс»: «Мы знали, что это будет заруба. Нам просто нужно быть лучше, и особенно мне»
Гилджес-Александер прокомментировал проигрыш «Сперс» в первом матче.
Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер поделился своими мыслями после проигрыша в первом матче финала Запада против «Сан-Антонио» (115:122, 2ОТ).
«Достойный соперник, мы знали, что это будет заруба. Нам просто нужно быть лучше, и особенно мне. Я должен играть лучше, особенно против команды такого уровня», – сказал двукратный MVP.
За 51 минуту на паркете Гилджес-Александер отметился 24 очками (7 из 23 с игры, 2 из 7 трехочковых, 8 из 9 штрафных), 3 подборами, 12 передачами при 4 потерях и 5 перехватами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Какой-то ваш Джордан алиэкспрессовский, зуммерочки!
Перфоманс на уровне Хардена