Шэй Гилджес-Александер после проигрыша «Сперс»: «Мы знали, что это будет заруба. Нам просто нужно быть лучше, и особенно мне»

Гилджес-Александер прокомментировал проигрыш «Сперс» в первом матче.

Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер поделился своими мыслями после проигрыша в первом матче финала Запада против «Сан-Антонио » (115:122, 2ОТ).

«Достойный соперник, мы знали, что это будет заруба. Нам просто нужно быть лучше, и особенно мне. Я должен играть лучше, особенно против команды такого уровня», – сказал двукратный MVP.

За 51 минуту на паркете Гилджес-Александер отметился 24 очками (7 из 23 с игры, 2 из 7 трехочковых, 8 из 9 штрафных), 3 подборами, 12 передачами при 4 потерях и 5 перехватами.