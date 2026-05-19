  Шэй Гилджес-Александер после проигрыша «Сперс»: «Мы знали, что это будет заруба. Нам просто нужно быть лучше, и особенно мне»
Шэй Гилджес-Александер после проигрыша «Сперс»: «Мы знали, что это будет заруба. Нам просто нужно быть лучше, и особенно мне»

Гилджес-Александер прокомментировал проигрыш «Сперс» в первом матче.

Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер поделился своими мыслями после проигрыша в первом матче финала Запада против «Сан-Антонио» (115:122, 2ОТ).

«Достойный соперник, мы знали, что это будет заруба. Нам просто нужно быть лучше, и особенно мне. Я должен играть лучше, особенно против команды такого уровня», – сказал двукратный MVP.

За 51 минуту на паркете Гилджес-Александер отметился 24 очками (7 из 23 с игры, 2 из 7 трехочковых, 8 из 9 штрафных), 3 подборами, 12 передачами при 4 потерях и 5 перехватами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Майкла Мартина в соцсети X
Оп-па, а что же зуммерский "Джордан" и "лучший игрок Лиги без слабых мест"?! Где же этот чудо-скорер и МВП?))

Какой-то ваш Джордан алиэкспрессовский, зуммерочки!
7 из 23 😂
Перфоманс на уровне Хардена
Всего 8 штрафных, норм
Судейство было равное, с косяками в обе стороны, но без перегиба.
Судейство было хорошим. Единственный вопрос, почему не судят так всегда?.
Команда у Оклы посильнее и опытнее, а Витек в каждом матче вряд ли будет так божить. Намечается 7 матчевик
Тут в обе стороны — Карузо вряд ли в каждом матче будет приносить 30 очков)
Так у шпор не было Фокса
Согласен, странно что челендж не взяли или его уже не было , несколько раз пересмотрел этот момент и там не все так чисто было . Но окле всегда разрешают играть жёстко
МВП канеш слился знатно, но другие не лучше были. Насчитал 4 момента когда игроки ОКЛЫ вдвоём-втроём выбегали на одного заща САС и каждый раз игрок пёр на кольцо один в один и не забивал. Тупость запредельная. Да ещё и Шампаня регулярно в углу на трёхе забывала хвалёная защита ОКС. Безалаберный матч, разобранная команда. Переотдыхали видать, все, кроме Карузы, а теперь надо кохонесы в кулачок опять зажимать.
Джей Даб тоже видно, что не отдыхал, в форму себя приводил.
