Дилан Харпер установил рекорд «Сперс» по перехватам в матче плей-офф (7) и повторил достижение Мэджика Джонсона

Защитник «Сперс» Дилан Харпер набрал 24 очка, 11 подборов, 6 передач и 7 перехватов в первом матче финала Западной конференции с «Тандер» (122:115 2ОТ, 1-0).

7 перехватов – рекорд «Сан-Антонио » в плей-офф.

2-й номер драфта-2025 стал первым новичком после Мэджика Джонсона , который совершил 5 и более перехватов в матче финала конференции.

За 47 минут на площадке Харпер реализовал 8 из 20 с игры.