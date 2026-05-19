  • Дилан Харпер установил рекорд «Сперс» по перехватам в матче плей-офф (7) и повторил достижение Мэджика Джонсона
Защитник «Сперс» Дилан Харпер набрал 24 очка, 11 подборов, 6 передач и 7 перехватов в первом матче финала Западной конференции с «Тандер» (122:115 2ОТ, 1-0).

7 перехватов – рекорд «Сан-Антонио» в плей-офф.

2-й номер драфта-2025 стал первым новичком после Мэджика Джонсона, который совершил 5 и более перехватов в матче финала конференции.

За 47 минут на площадке Харпер реализовал 8 из 20 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: StatMuse
И это первогодка блин, который даже не в топ-3 новичков по итогам года оказался – а он просто в защите пашет, данки штампует, хайлайты собирает и в первом матче своего перфого финала конференции, выйдя в старте вместо именитого Фокса, выдает ТАКОЙ перфоманс.
Конечно, в моках писали, что он готов к НБА, но настолько...
Влюбляет своей игрой. Удивительно в первый год быть настолько зрелым. Одно удовольствие смотреть.
Забрал мяч у Касла и , который просто устал и не подвел. А перехваты. Как будто он на разборе игры Оклахомы сидел в раздевалке соперников. Все линии прочитал)
Это только начало. Дальше будет еще круче.
2 таких разных кореша из Ратгерс - балбес Бэйли и такой зрелый не по годам Харпер.
ПРОСТО КРАСАВА НЕТ СЛОВ
Как там насчёт новичка года? Что слышно?
Ответ
Что какого-то там Харпера с самим Коном сравнивать просто смешно.
Ответ
То-то и оно.
