Стефон Касл о Викторе Вембаньяме: «Лучший игрок во всем гребаном мире»

Касл о Вембаньяме: Лучший игрок во всем гребаном мире.

Защитник «Сан-Антонио » Стефон Касл поучаствовал в послематчевом интервью своего товарища Виктора Вембаньямы , чтобы отдать ему должное.

«Лучший игрок во всем гребаном мире», – сказал Касл, обнявшись с Вембаньямой.

Центровой набрал 41 очко и 24 подбора в первой игре против «Тандер», обеспечив «Сперс» победу (122:115).