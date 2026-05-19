Стефон Касл о Викторе Вембаньяме: «Лучший игрок во всем гребаном мире»

Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл поучаствовал в послематчевом интервью своего товарища Виктора Вембаньямы, чтобы отдать ему должное.

«Лучший игрок во всем гребаном мире», – сказал Касл, обнявшись с Вембаньямой.

Центровой набрал 41 очко и 24 подбора в первой игре против «Тандер», обеспечив «Сперс» победу (122:115).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoop Central
ЧУДОвище…Чет на фоне него мальчик. У Оклы заходя в краску дрожали коленки
Словно сам Уилт Чемберлен вселился во француза
Ответbunakin
Словно сам Уилт Чемберлен вселился во француза
не смотрел матч, но глядя на стату и фотки, "реинккрнация Уилта" - первое что пришло в голову)
Крутой броманс у Стэфа и Виктора 👊🏾👊🏽
Вембаньяма отдоминирует Оклу
Его должны посадить. За убийство Оклы в 1 матче.
Может быть в мире где нет Карузо...
