Стефон Касл о Викторе Вембаньяме: «Лучший игрок во всем гребаном мире»
Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл поучаствовал в послематчевом интервью своего товарища Виктора Вембаньямы, чтобы отдать ему должное.
«Лучший игрок во всем гребаном мире», – сказал Касл, обнявшись с Вембаньямой.
Центровой набрал 41 очко и 24 подбора в первой игре против «Тандер», обеспечив «Сперс» победу (122:115).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoop Central
