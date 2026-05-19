Шэй Гилджес-Александер получил трофей MVP имени Майкла Джордана из рук Адама Сильвера

Гилджес-Александеру вручили его приз MVP.

Перед первой игрой финала Запада против «Сан-Антонио» лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер получил трофей MVP имени Майкла Джордана из рук комиссионера НБА Адама Сильвера.

«За 80-летнюю историю НБА лишь несколько избранных игроков выигрывали MVP два раза подряд, – сказал Сильвер во время короткой церемонии на площадке. – Шэй, теперь ты присоединяешься к этой элитной группе. Поздравляю».

НБА переработала дизайн многих своих трофеев и наград в 2022 году, включая трофей MVP – тогда же он был назван в честь Джордана.

Трофей наполнен отсылками к Джордану, включая его высоту 23,6 дюйма и вес 23,6 фунта – отсылки к его игровому номеру и шести чемпионским титулам НБА, которые он выиграл с «Чикаго».

У него пятиугольное основание – за пять наград MVP Джордана, и оно наклонено под углом 15 градусов – за 15 сезонов Джордана. Хрустальный баскетбольный мяч на вершине статуи имеет 23 грани, а именная табличка имеет шесть сторон – за шесть чемпионств.