Шэй Гилджес-Александер получил трофей MVP имени Майкла Джордана из рук Адама Сильвера

Гилджес-Александеру вручили его приз MVP.

Перед первой игрой финала Запада против «Сан-Антонио» лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер получил трофей MVP имени Майкла Джордана из рук комиссионера НБА Адама Сильвера. 

«За 80-летнюю историю НБА лишь несколько избранных игроков выигрывали MVP два раза подряд, – сказал Сильвер во время короткой церемонии на площадке. – Шэй, теперь ты присоединяешься к этой элитной группе. Поздравляю». 

НБА переработала дизайн многих своих трофеев и наград в 2022 году, включая трофей MVP – тогда же он был назван в честь Джордана.

Трофей наполнен отсылками к Джордану, включая его высоту 23,6 дюйма и вес 23,6 фунта – отсылки к его игровому номеру и шести чемпионским титулам НБА, которые он выиграл с «Чикаго».

У него пятиугольное основание – за пять наград MVP Джордана, и оно наклонено под углом 15 градусов – за 15 сезонов Джордана. Хрустальный баскетбольный мяч на вершине статуи имеет 23 грани, а именная табличка имеет шесть сторон – за шесть чемпионств.

Есть такая традиция МВП регулярки в неподходящий момент вручать
Липовый мвп Сашка заруинил легаси игру гоату Карузо
… и бибу из рук Виктора Вембаньямы
Старые статуэтки по дизайну были красивее
Согласен. Новая как то не смотрится. Хотя, привыкнем..
После игры надо было сразу Вемби отдать 😂, хотя это его последняя статуэтка надо полагать , так как на очереди Дончич еще 😏
с такими САС и Оклой, единственная очередь в которой Дончич будет стоять - это очередь в маке
Ну какой Дончич? Он уже своё упустил. Сейчас с приходом Вембы, для МВП будут оценивать не только атакующие действия, но и импакт в защите. Сложно поверить, что Дончич научится играть в защите.
Это какая-то шутке после такого матча
ШГА молодец, заслуженная награда. В ПО пока и близко не так хорош как был в регулярке.
