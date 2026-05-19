  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Вембаньяма оформил два данка и блок-шот в финальную минуту 2-го овертайма, обеспечив «Сперс» победу над «Тандер»
Видео
0

Виктор Вембаньяма оформил два данка и блок-шот в финальную минуту 2-го овертайма, обеспечив «Сперс» победу над «Тандер»

Вембаньяма привел «Сперс» к победе над «Тандер».

Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал главным действующим лицом концовки второго овертайма первой игры против «Оклахомы».

За финальную минуту Вембаньяма забросил 2 данка (один из них с фолом), а также оформил блок-шот, обеспечив «Сперс» победу – 122:115 (1-0).

По итогам встречи на счету центрового 41 очко и 24 подбора при 14 из 25 с игры, 1 из 2 трехочковых и 12 из 13 штрафных.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
logoСан-Антонио
logoБаскетбол - видео
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА плей-офф
logoОклахома-Сити
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вемба оправдывает весь надоедливый хайп по нему
Вемби это конечно машина, но вы вообще стату Харпера видели?
Ответkacnep
Вемби это конечно машина, но вы вообще стату Харпера видели?
И Вембаньяма, и Харпер оба сыграли великолепно, показав достойные результаты. Браво игрокам!
Ответkacnep
Вемби это конечно машина, но вы вообще стату Харпера видели?
угу, я на трансляции отмечал, что приз лучшему новичку по совокупности надо дать Харперу. Быть новичком, но так зрело выступать, при живых Вембаньяме, Касле, Васселе брать игру на себя - это пздц машиной надо быть
Шга просто беспомощный, вот где уровень мвп мы увидели
ОтветЮлия Закаблукова
Шга просто беспомощный, вот где уровень мвп мы увидели
Он играл в "правильный", как выражается Сошников, баскетбол, к нему претензий нуль. Как только стягивал подстраховку, скидывал свободному на дуге партнеру. 12 передач. Двигал атаку команду, был ее двигателем. 5 перехватов. У Касла 11 потерь и у САС около 30 процентов из-за дуги. Превосходный защитный матч от Оклы и хороший из-за дуги. Оклахома сделала все что могла и показала свой максимум.
Ответpikachy88888888
Он играл в "правильный", как выражается Сошников, баскетбол, к нему претензий нуль. Как только стягивал подстраховку, скидывал свободному на дуге партнеру. 12 передач. Двигал атаку команду, был ее двигателем. 5 перехватов. У Касла 11 потерь и у САС около 30 процентов из-за дуги. Превосходный защитный матч от Оклы и хороший из-за дуги. Оклахома сделала все что могла и показала свой максимум.
все так, но есть одно НО, ШГА сделал 5/16 - 2/7. Если игру смотрел, то в первой половине он набрал 4 очка на 10 бросков, это явно не его уровень, и уж тем более не уровень МВП. 12 ассистов гуд конечно, но он поздно понял, что у него не летит сегодня, хотя в клатче начал попадать.
Его единственная треха впечатлила. Весь матч дисциплинированно не бросал из-за дуги. Но в самый нужный момент решил и забил.
Холгрем 8 очков, Хартенштайн 2 очка. Это вам не регулярка, вот и встретились с MVP :)
Сверхчеловек. Это нечестно.
когда против тебя раз за разом ставят игроков 2 раза ниже, нужно это реализовывать, без претензий к защитникам, они делали всё что могли
ОтветCAN_JE
когда против тебя раз за разом ставят игроков 2 раза ниже, нужно это реализовывать, без претензий к защитникам, они делали всё что могли
а кто там не в 2 раза ниже этого жирафа?)
ОтветSopTecret
а кто там не в 2 раза ниже этого жирафа?)
как минимум его держали карузо и дорт, и реже более близкий по габаритам холмгрен, хотя претендент на дипой вроде )
Я привык скептически относиться к Вите, возможно из-за перебора хайпа вокруг него. Но если сас вынесут оклу, то пора будет идти и покупать его джерси - это будет заявка на династию
... " Данк от Вембаньямы" звучит забавно( просто кладёт мяч в кольцо, да с диким сопротивлением)... Он НОГОЙ из кольца выбивал.
правильного парня назвали Виктором
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма перевел матч с «Оклахомой» во 2-й овертайм трехочковым с центра площадки
19 мая, 03:53Видео
10 главных вопросов перед битвой «Оклахомы» и «Сперс», настоящим финалом НБА
18 мая, 20:15
Брайан Уиндхорст о финале Запада: «Это проверка, является ли НБА уже сейчас лигой Вембаньямы»
18 мая, 20:07
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
4 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
14 минут назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
39 минут назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
52 минуты назадФото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем