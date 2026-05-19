Виктор Вембаньяма оформил два данка и блок-шот в финальную минуту 2-го овертайма, обеспечив «Сперс» победу над «Тандер»
Вембаньяма привел «Сперс» к победе над «Тандер».
Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал главным действующим лицом концовки второго овертайма первой игры против «Оклахомы».
За финальную минуту Вембаньяма забросил 2 данка (один из них с фолом), а также оформил блок-шот, обеспечив «Сперс» победу – 122:115 (1-0).
По итогам встречи на счету центрового 41 очко и 24 подбора при 14 из 25 с игры, 1 из 2 трехочковых и 12 из 13 штрафных.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
