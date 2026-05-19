Виктор Вембаньяма перевел матч с «Оклахомой» во 2-й овертайм трехочковым с центра площадки

Лидер «Сперс» вытащил первую игру с «Тандер» – 122:115

Виктор Вембаньяма реализовал сверхдальний трехочковый в концовке первого овертайма, когда его команда уступала 105:108. В быстрой атаке французский центровой решил атаковать с дистанции за 28 секунд до окончания дополнительной пятиминутки.

Вембаньяма был неудержим в этом матче. Он отбегал 49 минут и набрал 41 очко, 24 подбора, 3 передачи и 3 блока.