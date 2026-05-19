Виктор Вембаньяма перевел матч с «Оклахомой» во 2-й овертайм трехочковым с центра площадки
Лидер «Сперс» вытащил первую игру с «Тандер» – 122:115
Виктор Вембаньяма реализовал сверхдальний трехочковый в концовке первого овертайма, когда его команда уступала 105:108. В быстрой атаке французский центровой решил атаковать с дистанции за 28 секунд до окончания дополнительной пятиминутки.
Вембаньяма был неудержим в этом матче. Он отбегал 49 минут и набрал 41 очко, 24 подбора, 3 передачи и 3 блока.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Но может кто-нибудь объяснить почему этот бросок называется с центра/с лого, если он сделан с середины между трехочковой и центром? Вроде раньше такие называли дип три (дальняя трешка) или еще from downtown. Но с центра это когда прям с лого бросаешь
это потрошение