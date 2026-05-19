Виктор Вембаньяма перевел матч с «Оклахомой» во 2-й овертайм трехочковым с центра площадки

Лидер «Сперс» вытащил первую игру с «Тандер» – 122:115

Виктор Вембаньяма реализовал сверхдальний трехочковый в концовке первого овертайма, когда его команда уступала 105:108. В быстрой атаке французский центровой решил атаковать с дистанции за 28 секунд до окончания дополнительной пятиминутки.

Вембаньяма был неудержим в этом матче. Он отбегал 49 минут и набрал 41 очко, 24 подбора, 3 передачи и 3 блока.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Циркуль разошёлся не на шутку)
Циркуль хахахах
+++++
Я во время этой трехи тупо отвернулся от экрана, настолько я не поверил в это. Такое случается редко, навскидку вспоминаю Красную свадьбу в Игре престолов
Сразу Аналог трехи Карри проскочил Окле)
Не удалось увидеть в прямом эфире, как и дейм-таймы)
Вемба просто монстр, сперс красавцы!
Но может кто-нибудь объяснить почему этот бросок называется с центра/с лого, если он сделан с середины между трехочковой и центром? Вроде раньше такие называли дип три (дальняя трешка) или еще from downtown. Но с центра это когда прям с лого бросаешь
Скорее потому что бросал под углом, если бы кидал напротив кольца +- было бы из лого
Бедолага Холмгрен ))Такой доминации под щитом даже у Шакила не было. Это что то из Чемберлена уже ...Да Дизель еще важных трёшек забросить не мог да и штрафные мазал.. Ярость мутанта ОКС узрели воочию 🤣
Холмгрену может понадобиться помощь специалиста.
Справедливости ради стоит отметить, что в конце основного времени Чет, заблокировав Виктора, перевёл игру в овертайм. С натяжечкой, конечно. Но в важный момент не дрогнул и команде помог.
Серия может стать новой классикой НБА. Карузо просто божил сегодня. Ну а Вемба-инопланетянин
В следующем сезоне эта классика закончится полным деклассированием со стороны САС
Дак оно уже в этом сезоне идёт декласс от САС - 3:1 регулярка и 4:1 с учётом ПО в году.
Бросать такую треху в такой ситуации надо иметь стальные бубенцы. Но вот смотря повторы и взглянув на его лицо, было ощущение, что он прям уверен на 100% был что он попадет. Хотя представьте сколько бы на него вылилось если бы не попал. Это поступок лидера, брать ответственность в решающие моменты на себя. Просто крассавчик!!!!
холмгрен
8+8
это потрошение
Но, к слову, блок поставил на броске в конце 4ой, где мог быть победный от САС.
Он там защищался как чорт.
Настоящий MVP
Это было сильно ) прям напомнило о лучших матчах того же Леброна в ПО в его лучшие годы, когда игрок в одиночку решает исход игры против очень сильной команды. И будто бы Вембаньяма уже на уровне с праймовым Леброном (индивидуально), а он только начинает свою карьеру
Комментарий скрыт
Берёт другим
То что Вемба вытворял это величие. Концовка и оверы в золотой фонд.
