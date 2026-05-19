«Анадолу Эфес» потерял Исайю Кординье примерно на четыре месяца

«Анадолу Эфес» официально сообщил, что защитник Исайя Кординье перенес успешную операцию во Франции и пропустит около четырех месяцев.

Врач команды отметил, что вмешательство прошло без осложнений, однако восстановление займет значительное время – игрок начнет длительную реабилитацию.

Кординье играл важную роль в «Эфесе», набирая в среднем 9,4 очка, 2,8 подбора и 1,9 передачи в 30 матчах Евролиги.

В чемпионате Турции он записывал на свой счет 10,8 очка, 3,5 подбора и 3,2 передачи в 13 играх.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Анадолу Эфеса»
