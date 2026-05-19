Томислав Томович о третьем матче с ЦСКА: «Меня удивило, что с желанием борьбы возникли проблемы»

Томович о третьем матче с ЦСКА: Удивило, что с желанием борьбы возникли проблемы.

«Локомотив-Кубань » уступил на своей площадке московскому ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 81:100. После игры главный тренер краснодарцев Томислав Томович признал слабый старт команды и отметил, что соперник заслуженно добился победы.

«В плане бойцовского духа мы сегодня начали матч совсем не так, как планировали. И это меня, честно говоря, удивило, поскольку в первых двух матчах серии с желанием борьбы у нас никаких проблем не было.

Во второй половине мы показали правильную реакцию, но против такого соперника, недостаточно играть на максимуме только на каких-то отрезках. Поэтому поздравляю ЦСКА с победой, сегодня они это заслужили.

Свою команду тоже похвалю – после неудачного старта парни нашли в себе силы включиться и организовать погоню. В третьей четверти мы показали, что способны диктовать свою игру. В следующем матче нам нужно показать такую интенсивность с самого начала», – подчеркнул Томович.

Следующая игра серии пройдет 20 мая в Краснодаре.