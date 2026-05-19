Андреас Пистиолис: «ЦСКА добавил по сравнению с первыми матчами серии с «Локомотивом»

Пистиолис: ЦСКА добавил по сравнению с первыми матчами серии с «Локомотивом».

ЦСКА обыграл на выезде «Локомотив-Кубань » в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 100:81 и вышел вперед в противостоянии. После встречи главный тренер армейцев Андреас Пистиолис отметил, что серия еще далека от завершения.

«Думаю, мы здорово добавили по сравнению с первыми двумя матчами. Есть много аспектов, в которых нам необходимо стать лучше, и мы можем это сделать. В то же время, мы – очень опытная команда, которая знает, что серия не завершена.

Перед нами соперник, который обладает талантом и характером, он будет сражаться, и нам надо тщательно готовиться к следующей игре, которая состоится через два дня», – подчеркнул греческий специалист.

Следующий матч серии пройдет 20 мая в Краснодаре.