Андреас Пистиолис: «ЦСКА добавил по сравнению с первыми матчами серии с «Локомотивом»
ЦСКА обыграл на выезде «Локомотив-Кубань» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 100:81 и вышел вперед в противостоянии. После встречи главный тренер армейцев Андреас Пистиолис отметил, что серия еще далека от завершения.
«Думаю, мы здорово добавили по сравнению с первыми двумя матчами. Есть много аспектов, в которых нам необходимо стать лучше, и мы можем это сделать. В то же время, мы – очень опытная команда, которая знает, что серия не завершена.
Перед нами соперник, который обладает талантом и характером, он будет сражаться, и нам надо тщательно готовиться к следующей игре, которая состоится через два дня», – подчеркнул греческий специалист.
Следующий матч серии пройдет 20 мая в Краснодаре.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
