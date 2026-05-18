Джамал Мозли станет новым главным тренером «Нового Орлеана»

«Пеликанс» договорились о пятилетнем контракте с Джамалом Мозли .

«Новый Орлеан » договорился о назначении Джамала Мозли на пост главного тренера. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, контракт специалиста рассчитан на пять лет.

Мозли возглавит «Пеликанс» после пяти сезонов в «Орландо», где ему удалось трижды подряд вывести команду в плей-офф. После его увольнения 4 мая руководство «Нового Орлеана» поддерживало с тренером постоянный контакт, а ключевая встреча сторон прошла на прошлой неделе в рамках драфт-комбайна НБА в Чикаго.

В клубе рассчитывают, что Мозли сможет повторить опыт перестройки «Орландо », начавшейся в 2021 году после сезона с 21 победой и приведшей к постепенному прогрессу и выходам в плей-офф. Тогда его команды также отличались сильной обороной: в сезонах-2023/24 и 2024/25 «Мэджик» входили в число лидеров лиги по защитным показателям.