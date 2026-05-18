«Олимпиакос» ожидает самую многочисленную фанатскую поддержку на «Финале четырех» Евролиги
По информации Sport24, «Олимпиакос» станет клубом с самой многочисленной поддержкой на «Финале четырех» Евролиги.
Ожидается, что греческий гранд привезет на полуфинальные матчи от 8 000 до 10 000 болельщиков, что обеспечит ему заметное преимущество на трибунах по сравнению с другими участниками турнира.
От «Фенербахче» на арене ожидается от 2 500 до 3 000 фанатов, при этом часть из них может остаться вне телевизионной картинки из-за расположения мест. «Валенсия» рассчитывает примерно на 1 000 болельщиков, а у «Реала» прогнозируется около 550.
«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Афинах. Полуфинальные матчи запланированы на пятницу, 22 мая, а финал турнира состоится в воскресенье, 24 мая.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
