«Олимпиакос» ожидает самую многочисленную фанатскую поддержку на «Финале четырех» Евролиги

«Олимпиакос» станет лидером по числу болельщиков на «Финале четырех» Евролиги.

По информации Sport24, «Олимпиакос » станет клубом с самой многочисленной поддержкой на «Финале четырех» Евролиги.

Ожидается, что греческий гранд привезет на полуфинальные матчи от 8 000 до 10 000 болельщиков, что обеспечит ему заметное преимущество на трибунах по сравнению с другими участниками турнира.

От «Фенербахче » на арене ожидается от 2 500 до 3 000 фанатов, при этом часть из них может остаться вне телевизионной картинки из-за расположения мест. «Валенсия » рассчитывает примерно на 1 000 болельщиков, а у «Реала » прогнозируется около 550.

«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Афинах. Полуфинальные матчи запланированы на пятницу, 22 мая, а финал турнира состоится в воскресенье, 24 мая.