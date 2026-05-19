НБА. Финалы конференций. 41+24 от Вембаньямы принесли «Сан-Антонио» победу над «Тандер» во втором овертайме первого матча
19 мая в НБА состоялся первый матч финальной серии Западной конференции.
«Сан-Антонио» победил в первом матче финальной серии Западной конференции против «Тандер». Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма принес своей команде 41 очко и 25 подборов (14 из 25 с игры, 1 из 2 трехочковых, 12 из 13 штрафных).
«Сан-Антонио» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
На бумаге действительно кажется, что это противостояние следующих 5-10 лет, но НБА приучила, что здесь все быстро меняется, только недавно ГСВ говорили, что они впереди всей лиги на световые годы, а теперь…
Как бы там ни было, ОКС - Сперс - досрочный финал, скорее всего, ждем огня 🔥🔥🔥
Но противостояние ОКС - Сперс выглядит и правда многообещающим