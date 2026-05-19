  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. Финалы конференций. 41+24 от Вембаньямы принесли «Сан-Антонио» победу над «Тандер» во втором овертайме первого матча
0

НБА. Финалы конференций. 41+24 от Вембаньямы принесли «Сан-Антонио» победу над «Тандер» во втором овертайме первого матча

19 мая в НБА состоялся первый матч финальной серии Западной конференции.

«Сан-Антонио» победил в первом матче финальной серии Западной конференции против «Тандер». Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма принес своей команде 41 очко и 25 подборов (14 из 25 с игры, 1 из 2 трехочковых, 12 из 13 штрафных).

НБА

Плей-офф

Финалы конференций

«Сан-Антонио» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
результаты
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoОклахома-Сити
logoСан-Антонио

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Начинается самое крутое противостояние на ближайшую пятилетку. Вайбы Хьюстона - гсв
ОтветAEZAKMI228
Начинается самое крутое противостояние на ближайшую пятилетку. Вайбы Хьюстона - гсв
И за все эти команды поиграл Крис Пол, ха.
На бумаге действительно кажется, что это противостояние следующих 5-10 лет, но НБА приучила, что здесь все быстро меняется, только недавно ГСВ говорили, что они впереди всей лиги на световые годы, а теперь…
Как бы там ни было, ОКС - Сперс - досрочный финал, скорее всего, ждем огня 🔥🔥🔥
ОтветTemer
И за все эти команды поиграл Крис Пол, ха. На бумаге действительно кажется, что это противостояние следующих 5-10 лет, но НБА приучила, что здесь все быстро меняется, только недавно ГСВ говорили, что они впереди всей лиги на световые годы, а теперь… Как бы там ни было, ОКС - Сперс - досрочный финал, скорее всего, ждем огня 🔥🔥🔥
Сагласен, но справедливости ради противостояние ГСВ - Кавс тоже было на годы вперед. На целых четыре, и это будучи в разных конференциях, а если б Лёба не ушел в 2018, то и в 2019 могли и встретиться в 5-й раз подряд.

Но противостояние ОКС - Сперс выглядит и правда многообещающим
Супербитва Вэмби и... Карузо, то что и ожидали от теневого финала
И Харпер, конечно, жесть какая. У чела в первом сезоне, в первом же ПО матч против чемпионов с линейкой 24-11-6-7 перехватов!!!
ОтветТурга Долгокычич
И Харпер, конечно, жесть какая. У чела в первом сезоне, в первом же ПО матч против чемпионов с линейкой 24-11-6-7 перехватов!!!
САС с той лотереей дико повезло, Харпер в команде типа Далласа и Шарлотт наверняка бы за новичка года боролся на равных, очень крутой игрок
ОтветТурга Долгокычич
И Харпер, конечно, жесть какая. У чела в первом сезоне, в первом же ПО матч против чемпионов с линейкой 24-11-6-7 перехватов!!!
И Касл выдал трипл-дабл с 11 потерями) А так парни молодцы
Ойеееееей, как минимум 2 раза хотелось написать походу матча, что Окс все-таки дожала пацанов без опыта. В первый раз в клатеч, когда рывок был и выход вперед, а затем после 7-0 во втором овертайме и отрыве в 3 очка. Но в итоге зеленые пацаны то оба раза удар выдержали (во время трехи Вэмби на ровный счет у меня 25й кадр в виде огромных яиц на экране мелькнул) и вот уже в очень важный момент сами игроки Окс не смогли с 3 или даже 4 попыток из под кольца заковырять мяч
ОтветТурга Долгокычич
Ойеееееей, как минимум 2 раза хотелось написать походу матча, что Окс все-таки дожала пацанов без опыта. В первый раз в клатеч, когда рывок был и выход вперед, а затем после 7-0 во втором овертайме и отрыве в 3 очка. Но в итоге зеленые пацаны то оба раза удар выдержали (во время трехи Вэмби на ровный счет у меня 25й кадр в виде огромных яиц на экране мелькнул) и вот уже в очень важный момент сами игроки Окс не смогли с 3 или даже 4 попыток из под кольца заковырять мяч
Так там он от безысходности бросил, понимал что по другому за эти 25 секунд им не сравнять. И вообще был фол на Шеи на последних секундах, когда озабил, его прям крутануло от столкновения и он упал влево, как раз справа на него влетел защитник. Который развел руками ожидая свистка.😅 Точно не из-за защиты команды. Да таких эпизодов было много, но чет почти все в одну сторону. Даже +4 и +7 было, когда подарили нарушение СА, они и так забросили, еще и Шею дали фол из-за того что он одной рукой оперся на соперника. Хотя в предыдущей атаке Касл просто на подборе толкнул игрока двумя, но там ничего, это смешной как типо не заметно они подсвистывали. Дешевая лига думает все тупые.
А еще у ШГА -15, у Вэмби +16. Столько всего хочется отметить в этом матче. Я ожидал эту серию с самого начала ПО, были ожидания, которые мысленно казались завышенными, но первый матч показал, что такого я даже ожидать не мог
На эту минуту это матч года. Посмотрим, что будет дальше, но это действо, это фантастика какая то
И ведь это первый ПО и дебют в финале конфы против действующего чемпиона-монстра с МВП. Витек, конечно, врывается в историю с ноги
Не знаете, почему ШГА не играет?
Ответ6yrora_arz
Не знаете, почему ШГА не играет?
он играет, но за САС
Харпер - героище. Вемба - уникум. Лидеры Оклы не заслужили сегодня играть ОТ, их туда вывел Карузыч. Фоксу здоровья, Каслу не грустить.
Харпер точно первый сезон и первый плэй-офф игтрает? Как минимум пятый год в лиге. Шикарно выглядит сегодня. 6 перехватов просто так не делаются.
Ответstarina1
Харпер точно первый сезон и первый плэй-офф игтрает? Как минимум пятый год в лиге. Шикарно выглядит сегодня. 6 перехватов просто так не делаются.
Он это будущее сас! Красавчик просто
ОтветДядя Санжар
Он это будущее сас! Красавчик просто
Уже настоящее
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Второй раунд плей-офф. «Кливленд» разгромил «Детройт» с разницей в 31 очко и прошел в финал Востока
18 мая, 06:09
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
16 мая, 07:33
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
14 мая, 06:14
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
4 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
14 минут назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
39 минут назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
52 минуты назадФото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем