  • «Мемфис» с большим отрывом стал самым нежелательным направлением для обмена по версии игроков НБА
Игроки НБА назвали клуб, в который они меньше всего хотели бы быть обменянными. В опросе, проведенном The Athletic, 120 анонимных баскетболистов лиги ответили, переход в какую команду для них стал бы наихудшим вариантом.

С заметным отрывом первое место занял «Мемфис» – его назвали 35,8% опрошенных. Вторым стал «Вашингтон» с 11,7%, третьим – «Сакраменто» (10,8%).

Полные результаты опроса:

1. «Мемфис» (35,8%)

2. «Вашингтон» (11,7%)

3. «Сакраменто» (10,8%)

4. «Новый Орлеан» (6,7%)

5-6. «Бруклин» и «Юта» (5%)

7-8. «Шарлотт» и «Портленд» (4,2%)

9. «Нью-Йорк» (3,3%)

10-11. «Детройт» и «Индиана» (2,5%)

12-13. «Милуоки» и «Лейкерс» (1,7%)

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Комментарии

обратите внимание ! Никто не назвал Енисей !
Красноярск топ город, хоть я и предвзят.
Да объективно топ -)
Лучше бы не создавали две новые команды, а перевезли Мемфис и Новый Орлеан. Но деньги решают...
Гризлис обратно в Ванкувер, а Пеликанов в Сиэтл с одновременным переименованием в СуперСоникс)
лейкерс и милуоки на равных? ну и ну
Пора перезжать в Балтимор
Пора возродить "Балтимор Буллетс"?
На фоне репутации Балтимора, отличное название
Вашик с Сакраменто по игровым причинам, логично. А вот Мемфис-то еще местечко, если верить рассказам.
призрак Элвиса всех достал)
Удивительно, что Нью-Йорк и Лейкерс здесь оказались
Большие крутые рынки
Ну и не всем нужны эти крутые рынки
Вашик, хоть и второй, но с 24% отрывом от Мемфиса !!!😂
Знатоки , чем так плох Мемфис? В смысле не клуб, а город, чем он хуже условных Детройта или Миннеаполиса? В интернетах пишут что есть преступность, а где ее нет
Ничем, просто есть задача перевезти клуб на более платежеспособный рынок, игроки и говорящие головы типа Эй Смита отрабатывают повестку
Как раз таки в плане преступности один из лидеров. Плюс маленький рынок.
Давайте угадаем 30 место! Сан-Франциско?
Маями, там теплее
