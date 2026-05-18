«Мемфис» с большим отрывом стал самым нежелательным направлением для обмена по версии игроков НБА
Игроки НБА назвали клуб, в который они меньше всего хотели бы быть обменянными. В опросе, проведенном The Athletic, 120 анонимных баскетболистов лиги ответили, переход в какую команду для них стал бы наихудшим вариантом.
С заметным отрывом первое место занял «Мемфис» – его назвали 35,8% опрошенных. Вторым стал «Вашингтон» с 11,7%, третьим – «Сакраменто» (10,8%).
Полные результаты опроса:
1. «Мемфис» (35,8%)
2. «Вашингтон» (11,7%)
3. «Сакраменто» (10,8%)
4. «Новый Орлеан» (6,7%)
5-6. «Бруклин» и «Юта» (5%)
7-8. «Шарлотт» и «Портленд» (4,2%)
9. «Нью-Йорк» (3,3%)
10-11. «Детройт» и «Индиана» (2,5%)
12-13. «Милуоки» и «Лейкерс» (1,7%)
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
