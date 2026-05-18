«Мемфис» с большим отрывом стал самым нежелательным направлением для обмена по версии игроков НБА

Игроки НБА назвали клуб, в который они меньше всего хотели бы быть обменянными. В опросе, проведенном The Athletic, 120 анонимных баскетболистов лиги ответили, переход в какую команду для них стал бы наихудшим вариантом.

С заметным отрывом первое место занял «Мемфис» – его назвали 35,8% опрошенных. Вторым стал «Вашингтон» с 11,7%, третьим – «Сакраменто » (10,8%).

Полные результаты опроса:

1. «Мемфис » (35,8%)

2. «Вашингтон » (11,7%)

3. «Сакраменто» (10,8%)

4. «Новый Орлеан » (6,7%)

5-6. «Бруклин » и «Юта» (5%)

7-8. «Шарлотт » и «Портленд » (4,2%)

9. «Нью-Йорк» (3,3%)

10-11. «Детройт» и «Индиана» (2,5%)

12-13. «Милуоки » и «Лейкерс» (1,7%)