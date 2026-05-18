В НБА считают, что Джейлену Дюрену будет сложно претендовать на максимальный контракт

Плей-офф ослабил позиции Джейлена Дюрена в переговорах по новому контракту.

«Детройт » попытается сохранить Джейлена Дюрена в межсезонье, однако клуб рассчитывает договориться с центровым на менее выгодных для игрока условиях, чем ожидалось, сообщает журналист The Athletic Хантер Паттерсон.

«Учитывая его выступление в плей-офф, в лиге широко распространено мнение, что у него практически нет рычагов влияния в переговорах о максимальном контракте», – отметил Паттерсон.

Этим летом Дюрен станет ограниченно свободным агентом и сможет претендовать на пятилетнее соглашение на сумму свыше 240 млн долларов.

Результативность Джейлена Дюрена в плей-офф упала на 9,3 очка – худший показатель для оллстара с 1969 года