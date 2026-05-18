В НБА считают, что Джейлену Дюрену будет сложно претендовать на максимальный контракт

Плей-офф ослабил позиции Джейлена Дюрена в переговорах по новому контракту.

«Детройт» попытается сохранить Джейлена Дюрена в межсезонье, однако клуб рассчитывает договориться с центровым на менее выгодных для игрока условиях, чем ожидалось, сообщает журналист The Athletic Хантер Паттерсон.

«Учитывая его выступление в плей-офф, в лиге широко распространено мнение, что у него практически нет рычагов влияния в переговорах о максимальном контракте», – отметил Паттерсон.

Этим летом Дюрен станет ограниченно свободным агентом и сможет претендовать на пятилетнее соглашение на сумму свыше 240 млн долларов.

Результативность Джейлена Дюрена в плей-офф упала на 9,3 очка – худший показатель для оллстара с 1969 года

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
А зачем вообще в здравом уме давать ему 48 млн в год?? Ну если кто захочет ему столько выделить, то пусть забирают, зачем повторять это дичайшее предложение, загоняя себя в тупик в будущем?
Я уверен, что в Детройте хотят сохранить Дюрена и это реально и за меньшие деньги (благо в ПО он сам себя поставил в крайне неудачное положение), но другие команды могут предложить максималку, а значит предстоит сложный выбор, повторять предложение или отпускать.
По невероятному совпадению ЛАЛ нужен такой центр, и у них вроде примерно столько можно освободить
Менять это бревно. Надо выбирать между ним и Осаром, два игрока без броска в старте это перебор.
На позиции Дюрена есть ещё два крепких оборонительных центра, а Осара заменить не кем, тут и выбирать не надо, если такой вопрос встанет.
Да не будет никто выбирать между-между.
Осар защитный гений, коими не разбрасываются даже при отсутствии броска. Дюрен в регулярке был полезен и это принесло свои плоды. Свой приличный контракт он получит хоть и наверняка не максимальный. Сомневаюсь что кто-то осмелится в него кинуть максималкой.
Надо дождаться статью Романа по межсезонью Детройта, места в платёжке у них освобождается довольно много, больше 50 млн., есть пространство для манёвра. Оказывается, что у Хёртера зп 18 млн. (на третьем месте по деньгам в команде), а в ПО он дал целых 6 очков за 5 матчей, ещё похлеще Дюрена отличился.
Так он не играл считай. Да и по сути как игрок как по мне он ещё в Атланте закончился.
Наверное не просто так не играл, травма была в серии с Кливлендом, но против Орландо выходил и просто нулевой вклад. Просто я не ожидал, что он на жирном контракте сидит, ему минималка в самый раз с такой игрой.
Ну может найдутся отчаянные ))
Это основной рычаг, на самом деле. Он ОСА, и если ему выкатят со стороны околомаксимальный оффер, что будет делать Детройт?
Ничего, должны отпускать с богом, и радоваться
А что мало примеров что-ли, когда игрокам переплачивали, да полным-полно. Чувствую я, что контракт Дюрена будет главным событием в межсезоне и пещей для обсуждения :))
Если бы Детройт мог провернуть сайнд энд трейд и подписать Дюрен на сколько он хочет и отправить в Милуоки в обмен на Янниса (добавив Леверта и Хертера, например) было бы супер
И Кейду было бы проще, бедный тащил один в плей-офф
Ты ещё братьев Янниса забыл, которые паровозом идут, а также вспомни недавнее интервью Тёрнера о дисциплине грека, на фиг он здесь нужен? И со здоровьем в последние годы у него не всё ладно, много матчей пропускает, слишком большой риск.
Да уж, со своим глупым уставом в такую команду как Детройт лучше не лезть. Ему там Стюарт леща пропишет, не постесняется. Кому там его звезданутость нужна )) да и звезда ли он уже непонятно после таких шокирущих подробностей от Тёрнера. Возможно его звёздность осталась во временах чемпионства Бакс, а сейчас уже имено звезданутость.
Детройт наверное и перепись врагов летом может провести, кто попытается дать ему оффер)
Лейкерс, вот она, звезда на прицеле. Такой шанс выпадает один раз на мильен. Ежели заместо Энтона будет Дюран, Дончич сможет перебить планку в 10 ассистов за регулярку и наконец-таки претендовать на эмвипи.
Зачем это дно ЛАЛ ? Он уже в ПО себя проявил
