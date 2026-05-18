В НБА считают, что Джейлену Дюрену будет сложно претендовать на максимальный контракт
Плей-офф ослабил позиции Джейлена Дюрена в переговорах по новому контракту.
«Детройт» попытается сохранить Джейлена Дюрена в межсезонье, однако клуб рассчитывает договориться с центровым на менее выгодных для игрока условиях, чем ожидалось, сообщает журналист The Athletic Хантер Паттерсон.
«Учитывая его выступление в плей-офф, в лиге широко распространено мнение, что у него практически нет рычагов влияния в переговорах о максимальном контракте», – отметил Паттерсон.
Этим летом Дюрен станет ограниченно свободным агентом и сможет претендовать на пятилетнее соглашение на сумму свыше 240 млн долларов.
Результативность Джейлена Дюрена в плей-офф упала на 9,3 очка – худший показатель для оллстара с 1969 года
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Осар защитный гений, коими не разбрасываются даже при отсутствии броска. Дюрен в регулярке был полезен и это принесло свои плоды. Свой приличный контракт он получит хоть и наверняка не максимальный. Сомневаюсь что кто-то осмелится в него кинуть максималкой.
И Кейду было бы проще, бедный тащил один в плей-офф