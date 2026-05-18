«Дубай» проведет домашние матчи полуфинала Адриатической лиги в Боснии и Герцеговине
«Дубай» официально подтвердил, что домашние матчи полуфинальной серии Адриатической лиги против «Будучности» пройдут на нейтральной площадке в Боснии и Герцеговине.
Изначально команда планировала провести игры на Coca-Cola Arena в Дубае, однако Адриатическая лига решила перенести серию из ОАЭ из-за нестабильной ситуации в регионе. После переговоров между клубами и руководством лиги стороны согласовали проведение матчей в Зенице.
Первая встреча серии состоится 21 мая на арене Husejin Smajlovic, хотя первоначально игра была запланирована на 20 мая. Второй матч пройдет 25 мая, а при необходимости решающая третья встреча – 28 мая.
В клубе отметили, что сожалеют о невозможности вновь сыграть перед своими болельщиками в Дубае, однако рассчитывают вернуть матчи в город в случае выхода команды в финал.
