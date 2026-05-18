0

«Дубай» проведет домашние матчи полуфинала Адриатической лиги в Боснии и Герцеговине

Адриатическая лига перенесла матчи «Дубая» на нейтральную площадку в Боснии.

«Дубай» официально подтвердил, что домашние матчи полуфинальной серии Адриатической лиги против «Будучности» пройдут на нейтральной площадке в Боснии и Герцеговине.

Изначально команда планировала провести игры на Coca-Cola Arena в Дубае, однако Адриатическая лига решила перенести серию из ОАЭ из-за нестабильной ситуации в регионе. После переговоров между клубами и руководством лиги стороны согласовали проведение матчей в Зенице.

Первая встреча серии состоится 21 мая на арене Husejin Smajlovic, хотя первоначально игра была запланирована на 20 мая. Второй матч пройдет 25 мая, а при необходимости решающая третья встреча – 28 мая.

В клубе отметили, что сожалеют о невозможности вновь сыграть перед своими болельщиками в Дубае, однако рассчитывают вернуть матчи в город в случае выхода команды в финал.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Дубая»
logoДубай
logoАдриатическая лига
logoБудучность

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Дубай» близок к подписанию контракта с Хавьером Паскуалем
17 мая, 11:27
Альфа Диалло и Мамади Диаките завершают согласование контрактов с «Дубаем»
13 мая, 09:25
Дэвион Минтц подпишет двухлетний контракт с «Дубаем»
11 мая, 16:03
Рекомендуем
Главные новости
«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут матчи регулярного сезона в Париже и Манчестере
17 минут назад
Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)
57 минут назад
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»
сегодня, 13:28
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в четвертом матче серии
сегодня, 12:12
Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»
сегодня, 12:08
Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
сегодня, 11:59
Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича
сегодня, 11:30
«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
сегодня, 11:09Видео
«Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера
сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Глубина состава у «Зенита» намного больше, чем у УНИКСа»
сегодня, 13:43
Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим
сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. Плей-ин. «Бурк» примет «Страсбур», «Элан Шалон» – «Нанси»
сегодня, 12:13
ACB. «Тенерифе» примет «Ховентуд»
сегодня, 12:12
Андрей Мартюк о борьбе с Рейнольдсом и Бингэмом: «Интересно. Нравится играть против таких универсальных соперников»
сегодня, 08:16
23-летний Ар Джей Луис вернется в NCAA после неудачной попытки пробиться в НБА и контрактов с «Джаз» и «Селтикс» в прошлом сезоне
сегодня, 06:45
Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»
сегодня, 06:16
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» проиграл «Тренто», «Венеция» обыграла «Дертону» во вторых играх серий
вчера, 20:43
Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке»
вчера, 20:00
Велимир Перасович: «Хорошо боролись за подборы, но «Зенит» наказал нас за потери»
вчера, 19:50
Рекомендуем