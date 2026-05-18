  • Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
Уильямс прокомментировал противостояние Холмгрена и Вембаньямы.

Форвард «Оклахомы» Джейлин Уильямс высказался о соперничестве центровых Чета Холмгрена («Тандер») и Виктора Вембаньямы («Сперс»).

«Я считаю, что Чет – игрок уровня сборной НБА и защитной сборной. Он оллстар. Каждый вечер, независимо от того, с кем мы играем и против кого он выходит на площадку, он действует по одному и тому же принципу. Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс». Мы просыпаемся, потому что мы в плей-офф и хотим быть лучшей версией самих себя», – сказал Уильямс.

Первая игра серии «Тандер» – «Сперс» стартует 19 мая в 3.30 по московскому времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Клементе Альманса в соцсети X
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
чет это просто мясо для вербы уже исторически
А зря, так можно и техническое поражение получить)
Абы не проиграть, чтобы засыпалось и спалось нормально.
С нанайцем надо очень жёстко играть и стереть улыбку с его лица . Тем более он последнее время провоцировать стал много)
Кстати , все забывают , что Чет тот самый игрок который вымораживают Витю одним своим присутствием на площадке , как бы это не сыграло с ним злую шутку. Вообще глядя на состав оклы непонятно в кого атаковать , у них вообще есть слабые защитники?
ОтветDaniel Fox
Комментарий скрыт
ОтветDaniel Fox
У Спёрс защита как минимум не хуже, а когда Витя на площадке, то лучше. И каким образом Чет вымораживает Витю, по моему наоборот мотивирует как никто другой, ведь их часто сравнивают.
