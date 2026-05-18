Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»

Уильямс прокомментировал противостояние Холмгрена и Вембаньямы.

Форвард «Оклахомы» Джейлин Уильямс высказался о соперничестве центровых Чета Холмгрена («Тандер») и Виктора Вембаньямы («Сперс»).

«Я считаю, что Чет – игрок уровня сборной НБА и защитной сборной. Он оллстар. Каждый вечер, независимо от того, с кем мы играем и против кого он выходит на площадку, он действует по одному и тому же принципу. Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс». Мы просыпаемся, потому что мы в плей-офф и хотим быть лучшей версией самих себя», – сказал Уильямс.

Первая игра серии «Тандер» – «Сперс» стартует 19 мая в 3.30 по московскому времени.