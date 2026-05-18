Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
Гилджес-Александер заметил, что выходцы из «Тандер» часто берут MVP.
Звездный защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, который получил свою вторую награду MVP, отметил роль клуба в становлении сильнейших игроков.
«Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому». Я не думаю, что это совпадение. Есть причина, по которой у вас все получается, когда вы проходите через эту программу», – сказал защитник.
Трое MVP, связанных с «Тандер», помимо Гилджес-Александера – Кевин Дюрэнт, Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
- Карри х2 (ГСВ)
- Яннис х2 (Бакс)
- Николай х3 (Наггетс)
- Эмбиид (76)
Ровно половина. Другие 6 статуэток ушли «Оклахомцам»
Два ШГА, и по одному Дюра, Борода и Расс. Кто шестой?