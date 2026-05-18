Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»

Звездный защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер , который получил свою вторую награду MVP, отметил роль клуба в становлении сильнейших игроков.

«Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому». Я не думаю, что это совпадение. Есть причина, по которой у вас все получается, когда вы проходите через эту программу», – сказал защитник.

Трое MVP, связанных с «Тандер», помимо Гилджес-Александера – Кевин Дюрэнт , Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден .