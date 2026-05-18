  • Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
Звездный защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, который получил свою вторую награду MVP, отметил роль клуба в становлении сильнейших игроков.

«Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому». Я не думаю, что это совпадение. Есть причина, по которой у вас все получается, когда вы проходите через эту программу», – сказал защитник.

Трое MVP, связанных с «Тандер», помимо Гилджес-Александера – Кевин Дюрэнт, Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Ника Галло в соцсети X
Комментарии

ШГА потихоньку завоевывает самый тяжёлый трофей в баскетболе - уважение юзеров спортса.
R K_1117170005
Сначала боролся с фэнами Йокича, но тот зашкварился вечными психами и сливом тренира. Теперь придется схлестнуться с новой фанбазой Виктора, здесь пока сложнее, ведь даже откровенный удар с локтя оправдали, судьи виноваты оказались.
Илья Петров
Как то все забыли Стефа, который бесил всех тем, что жевал капу и дурачился после попаданий)
Другие обладатели приза в течение последних 12 лет:
- Карри х2 (ГСВ)
- Яннис х2 (Бакс)
- Николай х3 (Наггетс)
- Эмбиид (76)

Ровно половина. Другие 6 статуэток ушли «Оклахомцам»
Nikita Dorodenko
почему 6?
Два ШГА, и по одному Дюра, Борода и Расс. Кто шестой?
Daff Rogers
потому что у Никиты проблема со счётом
окла - кузница кадров
у несовпадения есть имя - Сэм Прести
