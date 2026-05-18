  Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»

Лидер «Детройта» Кейд Каннингем подвел итог седьмому матчу против «Кливленда» (поражение 94:125, 3-4) и сезону в целом.

«Игра была отвратительная. Будучи дома, очень хотелось победить для болельщиков. Это напомнило мне прошлый год – поражение на своей площадке. Ощущение неприятное. Я не думал о межсезонье, но сейчас мои мысли лихорадочно носятся: пытаюсь понять, что мне нужно делать и как все будет выглядеть. 

Очевидно, что серия была разочаровывающей. Нам не хватило правильных действий, чтобы выиграть ее. Но мы стали первым номером посева не просто так. Мы выиграли много матчей в этом году. Мы показывали отличный баскетбол на протяжении всего сезона и действительно сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время. Так что все это – позитивные моменты, которые мы возьмем с собой в межсезонье, используем для роста и вернемся в следующем году», – сказал защитник.

В серии против «Кэвальерс» 24-летний Каннингем набирал в среднем 23,9 очка (39,9% с игры, 40,8% трехочковых), 4,6 подбора и 7,9 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
К Кейду ноль претензий, кроме одной, что в прошлом году, что в этом, слишком много потерь, в некоторых матчах это сильно упростило задачу соперникам.
