Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от третьего матча серии «Зенит» – УНИКС.

«Сама игра, серия очень интересная. Началась она в Казани, и драматическая концовка – овертайм: «Зенит» проигрывает, в следующей игре забирает. На мой взгляд, обе полуфинальные пары начали баскетбол в очень плотном и большом контакте. И даже третья игра показывает, что обе команды от этой тактики не отказываются. Очень много давления на мяч, очень много разменов, очень высокая скорость как в нападении, так и в защите. Преуспевает в этом «Зенит» – необычайный процент трехочковых: в какой-то момент в конце второй четверти уже было 70%.

Поэтому надо отметить, что полуфинальные пары показали нам тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне», – сказал Кущенко.