Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»

Защитник Деннис Шредер помог «Кливленду» выбить «Детройт» из плей-офф (4-3).

После победы в седьмом матче Шредер создал пост в соцсетях, приложив песню Pistons Won Again («Пистонс снова победили»), что многие фанаты из Детройта восприняли как укол в адрес бывшей команды.

Шредер провел заключительный отрезок прошлого сезона в «Пистонс», которые с его помощью вышли в плей-офф, где проиграли «Нью-Йорку» в первом раунде.

В завершившейся серии против «Детройта» защитник «Кливленда» набирал в среднем 5,4 очка, 1,7 подбора и 3 передачи за 18,5 минуты.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Денниса Шредера
Правильно говорить «отпустил шпильку». Спортс уже не тот
Судя по всему Шредер внутри команды не самый приятный человек иначе я не могу понять как такой в целом хороший баскетболист постоянно кочует по командам
в чем сила, бро? пока на востоке нет индианы: у кого шредер - тот и сильнее
ОтветEL GATO
в чем сила, бро? пока на востоке нет индианы: у кого шредер - тот и сильнее
год назад Пэйсерс вынесли и Нью-Йорк, и Кавс
