Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»

Шредер подшутил над «Детройтом».

Защитник Деннис Шредер помог «Кливленду » выбить «Детройт » из плей-офф (4-3).

После победы в седьмом матче Шредер создал пост в соцсетях, приложив песню Pistons Won Again («Пистонс снова победили»), что многие фанаты из Детройта восприняли как укол в адрес бывшей команды.

Шредер провел заключительный отрезок прошлого сезона в «Пистонс», которые с его помощью вышли в плей-офф, где проиграли «Нью-Йорку» в первом раунде.

В завершившейся серии против «Детройта» защитник «Кливленда» набирал в среднем 5,4 очка, 1,7 подбора и 3 передачи за 18,5 минуты.