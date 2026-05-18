Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
Шредер подшутил над «Детройтом».
Защитник Деннис Шредер помог «Кливленду» выбить «Детройт» из плей-офф (4-3).
После победы в седьмом матче Шредер создал пост в соцсетях, приложив песню Pistons Won Again («Пистонс снова победили»), что многие фанаты из Детройта восприняли как укол в адрес бывшей команды.
Шредер провел заключительный отрезок прошлого сезона в «Пистонс», которые с его помощью вышли в плей-офф, где проиграли «Нью-Йорку» в первом раунде.
В завершившейся серии против «Детройта» защитник «Кливленда» набирал в среднем 5,4 очка, 1,7 подбора и 3 передачи за 18,5 минуты.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Денниса Шредера
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии