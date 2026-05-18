Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP

Гилджес-Александер раздал товарищам по команде дорогие подарки.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер решил отметить получение второй подряд награды MVP подарками для своих одноклубников. Каждый из «Тандер» получил швейцарские часы Audemars Piguet и британские тренчи Burberry.

Когда Гилджес-Александер произносил свою благодарственную речь, все его партнеры по команде появились в подаренных вещах.

После получения своего первого в карьере звания MVP в прошлом году Гилджес-Александер подарил товарищам часы Rolex, кастомизированную куртку Canada Goose, новые iPhone и наушники Beats by Dre.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Топич выглядит как эксгибиционист :)
Ответкиберсамурай
Топич выглядит как эксгибиционист :)
Да, но есть один нюанс.
В парках страшнее станет в Оклахоме)
Топич словно на голое тело накинул тренч.
Я надеюсь пальто он дарил со словами "❝ Носите и мечтайте о чём-нибудь великом. ❞
Что там делает Таунс?
Дорту видимо забыли сказать что вещи обратно отдавать не нужно будет 😂
Комментарий удален пользователем
Ответasand77
Комментарий удален пользователем
Читать научись. Про ролекс там написано, что дарил в прошлом году
Ответasand77
Комментарий удален пользователем
щя везде давка за Swatch x Audemars Piguet «Royal Pop» - вот бы он их лучше подарил, как раз в карман тренча.
а сам оделся как Майкл с Универа))
Ооо, нормальный подарок. Такой в хозяйстве точно пригодится
