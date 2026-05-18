Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP

Гилджес-Александер раздал товарищам по команде дорогие подарки.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер решил отметить получение второй подряд награды MVP подарками для своих одноклубников. Каждый из «Тандер» получил швейцарские часы Audemars Piguet и британские тренчи Burberry.

Когда Гилджес-Александер произносил свою благодарственную речь, все его партнеры по команде появились в подаренных вещах.

После получения своего первого в карьере звания MVP в прошлом году Гилджес-Александер подарил товарищам часы Rolex, кастомизированную куртку Canada Goose, новые iPhone и наушники Beats by Dre.