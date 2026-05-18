Видео
0

Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа

Бикерстаффу разозлился, что Хардену удалось заработать штрафные.

В одном из моментов седьмой игры против «Детройта» звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден показал контакт с защитником, запрокинув голову, и получил право на штрафные броски.

Главный тренер «Пистонс» Джей Би Биккерстафф начал эмоционально общаться с судьей по этому поводу, повторяя движение Хардена.

Игра закончилась разгромной победой «Кэвс» (125:94, 4-3). На счету Хардена 9 очков, 5 подборов и 6 передач при 2 из 10 с игры, 0 из 6 трехочковых и 5 из 8 штрафных.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoДжеймс Харден
logoКливленд
logoНБА
logoДжей Би Бикерстафф
logoБаскетбол - видео
logoДетройт
logoНБА плей-офф

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Бесконтактный бой, ничего смешного. Вон Валера с 3 подъезда каждую пятницу так в схаватках со своей тенью проигрывает, падая в кусты
Ну так борода один из лучших актеров)) Но справедливости ради фол был, чего спорить то
ОтветAnton Totsamyi
Ну так борода один из лучших актеров)) Но справедливости ради фол был, чего спорить то
Если честно, с такими фолами каждое владение можно свистеть. Ведь по факту там в каждой позиционной атаке можно увидеть нарушение
Ответsuffer no fools
Если честно, с такими фолами каждое владение можно свистеть. Ведь по факту там в каждой позиционной атаке можно увидеть нарушение
В каждой атаке хватают за руку игрока с мячом? Это вообще то всегда фол, если его видят судьи.
Игру не смотрел. Судя по стате, Харден в решающем матче был самим собой:)
ОтветНиколай Иванов
Игру не смотрел. Судя по стате, Харден в решающем матче был самим собой:)
броски свои не попал, но в защите был полезен, в атаке тоже пользу приносил

+31 по итогу матча с ним на площадке
ОтветРустам Азизов
броски свои не попал, но в защите был полезен, в атаке тоже пользу приносил +31 по итогу матча с ним на площадке
Опля! Даже интересно стало. На выходных попробую зацепить игру следующего этапа. Спасибо!
Нуаче? Хоть ШГА и довел до совершенства это искусство, но пионэром был Борода. Вот вам и возвращение джедая.
За руку схватил, Харден чётко всё сделал. Мастер.
Биккерстафф, ну чего ты негодуешь? Харден оттачивал свои приёмчики как раз тогда, когда ты был у него тренером.))
а что если кливленд и окла в финале встретятся, будем наблюдать всю серию у кого флопы лучше? битву ученика и учителя?
Signature move от Хардена, че он хотел
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
18 мая, 08:11Видео
Джеймс Харден прошел в финал конференции впервые со своего сезона MVP (2018)
18 мая, 07:03
«Кливленд» планирует сохранить Хардена независимо от исхода плей-офф
17 мая, 16:07
Рекомендуем
Главные новости
«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут матчи регулярного сезона в Париже и Манчестере
16 минут назад
Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)
56 минут назад
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»
сегодня, 13:28
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в четвертом матче серии
сегодня, 12:12
Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»
сегодня, 12:08
Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
сегодня, 11:59
Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича
сегодня, 11:30
«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
сегодня, 11:09Видео
«Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера
сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Глубина состава у «Зенита» намного больше, чем у УНИКСа»
сегодня, 13:43
Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим
сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. Плей-ин. «Бурк» примет «Страсбур», «Элан Шалон» – «Нанси»
сегодня, 12:13
ACB. «Тенерифе» примет «Ховентуд»
сегодня, 12:12
Андрей Мартюк о борьбе с Рейнольдсом и Бингэмом: «Интересно. Нравится играть против таких универсальных соперников»
сегодня, 08:16
23-летний Ар Джей Луис вернется в NCAA после неудачной попытки пробиться в НБА и контрактов с «Джаз» и «Селтикс» в прошлом сезоне
сегодня, 06:45
Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»
сегодня, 06:16
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» проиграл «Тренто», «Венеция» обыграла «Дертону» во вторых играх серий
вчера, 20:43
Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке»
вчера, 20:00
Велимир Перасович: «Хорошо боролись за подборы, но «Зенит» наказал нас за потери»
вчера, 19:50
Рекомендуем