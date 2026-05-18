Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа

Бикерстаффу разозлился, что Хардену удалось заработать штрафные.

В одном из моментов седьмой игры против «Детройта » звездный защитник «Кливленда » Джеймс Харден показал контакт с защитником, запрокинув голову, и получил право на штрафные броски.

Главный тренер «Пистонс» Джей Би Биккерстафф начал эмоционально общаться с судьей по этому поводу, повторяя движение Хардена.

Игра закончилась разгромной победой «Кэвс» (125:94, 4-3). На счету Хардена 9 очков, 5 подборов и 6 передач при 2 из 10 с игры, 0 из 6 трехочковых и 5 из 8 штрафных.