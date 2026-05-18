Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
Бикерстаффу разозлился, что Хардену удалось заработать штрафные.
В одном из моментов седьмой игры против «Детройта» звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден показал контакт с защитником, запрокинув голову, и получил право на штрафные броски.
Главный тренер «Пистонс» Джей Би Биккерстафф начал эмоционально общаться с судьей по этому поводу, повторяя движение Хардена.
Игра закончилась разгромной победой «Кэвс» (125:94, 4-3). На счету Хардена 9 очков, 5 подборов и 6 передач при 2 из 10 с игры, 0 из 6 трехочковых и 5 из 8 штрафных.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
