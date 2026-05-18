Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»

Форвард «Детройта» Осар Томпсон не стал скрывать, что поражение от «Кливленда» в серии (3-4) стало тяжелым ударом.

«Пусть будет больно, пусть жжет – просто становитесь лучше. Как я уже сказал, каждый – не только как команда, но и лично – должен подумать: что мы можем сделать, чтобы стать лучше в следующем году, как помочь друг другу? И на этом я сосредоточусь, по крайней мере, начиная с сегодняшнего дня.

Я знаю, что поражение причиняет боль, но нужно извлечь из него урок. Не нужно забывать об этом – запомните, каково это. Нет, я этого не забуду. В смысле, эта серия была для меня личной. Так что я не забуду ее. Нет, не забуду», – заявил форвард.

В серии против «Кэвс» Томпсон испытывал проблемы с нападением, но отрабатывал на своей половине. 23-летний форвард набирал в среднем 7,9 очка, 7 подборов, 3,1 передачи, 1,7 перехвата и 1,3 блок–шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Осара Томпсона
Как так получилось, что из четверых братьев Томпсонов бросать умеет только Клэй? У Осара и Амена с этим беда пока что, да и Тристан все в молоко лупил.
ОтветCamp_Nou
а там талантов дали не на всех)
ОтветCamp_Nou
А с чего это они все должны уметь бросать?
В защите монстр, но в нападении полный минус. Надо слегка подтянуть штрафы и треху, хотя бы до 30 % на 4-5 попытках и будет бистяра.

А в таком поражении он еще и сам виноват: нефиг было беляша Меррила толкать в шею, а потом перешагивать. Пацан разозлился, подлечился от простуды и навалил 23 очка. Баночник.
ОтветSOBR
Штрафы до 30% :) Чудовище будет :)

Но в защите конечно очень крут.
Ответgigga1
Ахахахаха
Ну в его случае 30 % со штрафа - это прогресс.
Как болельщик Курганского Автобусного, считаю Осара чудовищем. Он был везде, он царапал и кусал всех, до кого дотягивался. Он летал вверх, выдавая блокшоты, и ползал по земле за ничейным мячами. Очень здорово победить такого соперника.

Осару удачи, здоровья и прогресса в атаке.
Ждем татуху: не забуду мать родную и серию плей-офф второго раунда Детройт Кливленд 2026
бросать учись, памятливый)
в прошлом сезоне наяривали на Дэниелса из Атланты - ах, какой великолепный защитник, так он контракт получил, и на атаку забил, бросок растерял, а Осар ещё даже и не имеет
Бросать бы научился лучше
Асарчик в ПО знатно пошумел, в отличие от его распиаренного братана
Провалил..
