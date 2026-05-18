Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»

Томпсон: Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду.

Форвард «Детройта » Осар Томпсон не стал скрывать, что поражение от «Кливленда » в серии (3-4) стало тяжелым ударом.

«Пусть будет больно, пусть жжет – просто становитесь лучше. Как я уже сказал, каждый – не только как команда, но и лично – должен подумать: что мы можем сделать, чтобы стать лучше в следующем году, как помочь друг другу? И на этом я сосредоточусь, по крайней мере, начиная с сегодняшнего дня.

Я знаю, что поражение причиняет боль, но нужно извлечь из него урок. Не нужно забывать об этом – запомните, каково это. Нет, я этого не забуду. В смысле, эта серия была для меня личной. Так что я не забуду ее. Нет, не забуду», – заявил форвард.

В серии против «Кэвс» Томпсон испытывал проблемы с нападением, но отрабатывал на своей половине. 23-летний форвард набирал в среднем 7,9 очка, 7 подборов, 3,1 передачи, 1,7 перехвата и 1,3 блок–шота.