Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»

Звездный защитник «Кливленда » Донован Митчелл назвал выход в финал конференции впервые за свою карьеру «глотком свежего воздуха».

«Даже в прошлом году, когда мы проиграли «Индиане», мы ставили перед собой цель выйти в финал. Теперь мы на шаг ближе. Но, черт возьми, почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Так что, безусловно, лично я и вся команда можем наконец немного выдохнуть.

Но мы можем перевести дух лишь на 12 часов. А потом снова браться за дело», – сказал защитник.

За 9 лет карьеры Митчелл каждый сезон выходил в плей-офф и 4 раза вылетал во втором раунде.