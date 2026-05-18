Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»

Митчелл прокомментировал выход в финал конференции.

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл назвал выход в финал конференции впервые за свою карьеру «глотком свежего воздуха».

«Даже в прошлом году, когда мы проиграли «Индиане», мы ставили перед собой цель выйти в финал. Теперь мы на шаг ближе. Но, черт возьми, почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Так что, безусловно, лично я и вся команда можем наконец немного выдохнуть.

Но мы можем перевести дух лишь на 12 часов. А потом снова браться за дело», – сказал защитник.

За 9 лет карьеры Митчелл каждый сезон выходил в плей-офф и 4 раза вылетал во втором раунде.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
В ветке слышал мнение, что Детройт был бы дня Никс более сложным соперником. Вот как раз обе 7 игры показали, что за счёт двух очень крутых больших именно Кавс имеют шансы обыграть Никс куда более реальные. Хотя это всего лишь диванное мнение.
Все судили просто по донной регулярке , в которой никсов штормило с приходом нового тренера
Пару лет назад мы уже видели этих крутых больших против никс в ПО и было там совсем грустно для кавс. А у никс теперь есть встроенный в нападение кат и нету почти небросающих игроков( понятно, что мобли будет пытаться страховать за счет харта). Для меня никс заходят на правах фаворита в серию.
Донован "натыкался" на Хардена, и отлетал с "любимым" счётом 1-4.
Теперь Харден может только кричать на него.))
увы)
Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. На меня все орут.
Прости, Донован. Ты всех заткнул, наконец-то. Я писал, что он чокерит в серии, но тренеры нашли способ, как его от Осара спасти. И Дон сразу же выдал матч прекрасный. В защите Томпсон, конечно, не давал дышать. Но Борода с Доном как находили центров на взрываниях - просто заглядение было. И это же помогло Доновану броски свои найти. А больше всего впечатлили 0 потерь при 8 голевых. Вот это элитный уровень!
Комментарий удален пользователем
У Деройта лучший результат сезона на Востоке, на минуточку. Уже два года подряд выходят в ПО и показывают прогресс, как отдельных игроков, так и команды в целом.
Он где то ещё один сезон где-то вне НБА натыкался на такие же проблемы?
