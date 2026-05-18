Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
Харден эмоционально воспринял 5-й фол Митчелла.
Звездный защитник «Кливленда» проводил хороший отрезок в седьмой игре против «Детройта», но под конец третьей четверти он получил пятое персональное замечание.
«Кэвс» пришлось убрать защитника с площадки, а его партнер Джеймс Харден выразил свое недовольство Митчеллу.
Матч закончился разгромной победой «Кэвальерс» (125:94, 4-3). Митчелл отметился 26 очками (10 из 22 с игры), на счету Хардена 9 очков (2 из 10).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
И ещё. Очень может быть, что у Хардена опять какое-нибудь повреждение или недомогание. Он часто играл через боль, а его потом обвиняли в чокерстве
Сначала Шредер, теперь Харден