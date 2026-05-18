Видео
0

Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол

Харден эмоционально воспринял 5-й фол Митчелла.

Звездный защитник «Кливленда» проводил хороший отрезок в седьмой игре против «Детройта», но под конец третьей четверти он получил пятое персональное замечание.

«Кэвс» пришлось убрать защитника с площадки, а его партнер Джеймс Харден выразил свое недовольство Митчеллу.

Матч закончился разгромной победой «Кэвальерс» (125:94, 4-3). Митчелл отметился 26 очками (10 из 22 с игры), на счету Хардена 9 очков (2 из 10).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoКливленд
logoДонован Митчелл
logoДжеймс Харден
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoДетройт
logoБаскетбол - видео

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Харден хотел уже тихо досидеть всю концовку, чтобы про его % с игры никто не вспоминал, а тут пришлось возвращаться на площадку.
Вот уж накричал так накричал) Стены дрожали, чего уж там
Если уж по-русски, то просто спросил: "Ну, зачем же?" И не орал, а просто громко сказал, потому что в зале очень шумно. Даже дал пять, кстати.
И ещё. Очень может быть, что у Хардена опять какое-нибудь повреждение или недомогание. Он часто играл через боль, а его потом обвиняли в чокерстве
ОтветKimb
Если уж по-русски, то просто спросил: "Ну, зачем же?" И не орал, а просто громко сказал, потому что в зале очень шумно. Даже дал пять, кстати. И ещё. Очень может быть, что у Хардена опять какое-нибудь повреждение или недомогание. Он часто играл через боль, а его потом обвиняли в чокерстве
ды ну этих болтунов про чокерство, на Хардене довольно плотно висели, заступы на заслонах постоянно, не давали пространства , благодаря этому отчасти как раз и Мерил (?) напулял, зато Харден дал пространство партнерам
Гнобят Митчела)
Сначала Шредер, теперь Харден
Ответfridzon
Гнобят Митчела) Сначала Шредер, теперь Харден
Если у Митчелла кохонес нет, то должен кто-то ему напихать.
Ответfridzon
Гнобят Митчела) Сначала Шредер, теперь Харден
И мама Мобли тоже
Была такая песня у Парка Горького "Tell mе why why why"...
да просто не дали отдохнуть пончику)))
ОтветAnton Totsamyi
да просто не дали отдохнуть пончику)))
согласен, сидел человек, смотрел игру, а теперь пришлось выйти))
Я думал он спросил кого тот в защите держал, всегда так делаю, когда на замену выхожу
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Харден прошел в финал конференции впервые со своего сезона MVP (2018)
18 мая, 07:03
Кенни Эткинсон о корректировках: «Мы начали избегать атак против Осара Томпсона. Если он рядом с мячом – отдавай кому-то другому»
18 мая, 05:22
72 очка Митчелла, Аллена и Меррилла на троих принесли «Кливленду» победу с третьим по величине перевесом в истории седьмых матчей на выезде («+31»)
18 мая, 04:45Видео
Рекомендуем
Главные новости
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
30 минут назадТесты и игры
Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»
32 минуты назад
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в четвертом матче серии
сегодня, 12:12
Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»
сегодня, 12:08
Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
сегодня, 11:59
Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича
сегодня, 11:30
«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
сегодня, 11:09Видео
«Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера
сегодня, 10:38
«Даллас» расстанется с Мэттом Риккарди, исполнявшим обязанности генменеджера после увольнения Нико Харрисона
сегодня, 10:20
Чет Холмгрен наступил на ногу Виктору Вембаньяме, чтобы не дать ему взять подбор после штрафного
сегодня, 10:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Глубина состава у «Зенита» намного больше, чем у УНИКСа»
17 минут назад
Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим
46 минут назад
Чемпионат Франции. Плей-ин. «Бурк» примет «Страсбур», «Элан Шалон» – «Нанси»
сегодня, 12:13
ACB. «Тенерифе» примет «Ховентуд»
сегодня, 12:12
Андрей Мартюк о борьбе с Рейнольдсом и Бингэмом: «Интересно. Нравится играть против таких универсальных соперников»
сегодня, 08:16
23-летний Ар Джей Луис вернется в NCAA после неудачной попытки пробиться в НБА и контрактов с «Джаз» и «Селтикс» в прошлом сезоне
сегодня, 06:45
Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»
сегодня, 06:16
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» проиграл «Тренто», «Венеция» обыграла «Дертону» во вторых играх серий
вчера, 20:43
Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке»
вчера, 20:00
Велимир Перасович: «Хорошо боролись за подборы, но «Зенит» наказал нас за потери»
вчера, 19:50
Рекомендуем