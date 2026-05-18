Джейлен Браун: «##### Стивена Эй»

Браун резко высказался о Смите.

Звезда «Селтикс» Джейлен Браун резко раскритиковал обозревателя Стивена Эй Смиту за то, что тот задавался вопросом, почему Джейсон Тейтум не появился на стриме Брауна после окончания сезона.

По мнению Брауна, Смит придумывал свои собственные нарративы о том, почему сезон «Селтикс» 2025-2026 стал любимым для Джейлена, намекая на разлад в отношениях между Брауном и Тейтумом.

«Это интерпретации, которое он сам создает. Это не журналистика. Он формирует собственное мнение о том, что я говорю, используя свою платформу. И именно поэтому, с уважением, многие люди говорят: «##### Стивена Эй». Потому что он занимается такими вещами, но сам этого не осознает.

Скажите этому ублюдку, чтобы он уходил на пенсию, потому что он – лицо кликбейтных медиа. И, возможно, с его уходом мы сможем начать движение, чтобы выкинуть отсюда и остальных таких же ублюдков. Или хотя бы добиться какой-никакой – забудьте о журналистской этике – настоящей честности, чтобы они несли ответственность за ту чушь, которую выдают без основы, без объективности, без информации.

Мое предложение в силе. Хочешь, чтобы я заткнулся и перестал стримить? Я хочу, чтобы ты заткнулся и убрался с этих каналов. Ты используешь свою платформу, чтобы делать кликбейт», – сказал Браун.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
Инфоцыгане уже всех зае...даже у амеров накипело. Уважуха Брауну! 💪🏾
О как проехался по старичку, в целом по фактам конечно.
Туда Эй Смита действительно выдаёт своё мнение за мнение всех вокруг
этому распердыге смиту неплохо платят за набросы - он как дежурный клоун
Он рекламу ещё сильнее сделал. Никуда Эй не уйдет у него контракт 10+ лямов)
