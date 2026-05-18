«Иди на бранч, ботан!» Блэйк Гриффин высмеял Шэмса Чаранию за испорченное объявление MVP
Официальное объявление обладателя награды MVP НБА-2026 должно было состояться в студии Prime в 19.45 по восточному времени США.
Инсайдер ESPN Шэмс Чарания испортил интригу, сообщив, что защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал MVP, в 9.50 утра.
Участники студии Prime, включая Стива Нэша, Дирка Новицки, Блэйка Гриффина и ведущую Тейлор Рукс, высмеяли этот момент на своей трансляции.
Рукс: «Чтобы было ясно, официальное объявление будет здесь. Дирк и Стив, вы оба выигрывали MVP. Что-то не припомню, чтобы Шэмс тогда спойлерил».
Новицки: «Думаю, его еще в проекте не было. Он был ребенком».
Гриффин: «Серьезно, что за дела? Сегодня воскресенье – иди на бранч, ботан!»
Вероятно, Гриффин намекает на то, что Чарания в первые дни существования Twitter (еще до того, как стал главным распространителем новостей лиги) часто писал о том, как идет на обед (бранч – поздний завтрак, переходящий в обед).
