Гриффин недоволен, что Чарания испортил объявление MVP.

Официальное объявление обладателя награды MVP НБА-2026 должно было состояться в студии Prime в 19.45 по восточному времени США.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания испортил интригу, сообщив, что защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал MVP, в 9.50 утра.

Участники студии Prime, включая Стива Нэша , Дирка Новицки , Блэйка Гриффина и ведущую Тейлор Рукс, высмеяли этот момент на своей трансляции.

Рукс : «Чтобы было ясно, официальное объявление будет здесь. Дирк и Стив, вы оба выигрывали MVP. Что-то не припомню, чтобы Шэмс тогда спойлерил».

Новицки : «Думаю, его еще в проекте не было. Он был ребенком».

Гриффин : «Серьезно, что за дела? Сегодня воскресенье – иди на бранч, ботан!»

Вероятно, Гриффин намекает на то, что Чарания в первые дни существования Twitter (еще до того, как стал главным распространителем новостей лиги) часто писал о том, как идет на обед (бранч – поздний завтрак, переходящий в обед).