Джеймс Харден прошел в финал конференции впервые со своего сезона MVP (2018)

Харден впервые за 8 лет будет играть в финале конференции.

«Кливленд » разгромил «Детройт» в седьмом матче серии и прошел в финал Востока (125:94, 4-3).

Для звездного защитника «Кэвс» Джеймса Хардена это будет первый финал конференции с сезона-2017/18, в котором он стал MVP. Тогда «Рокетс» Хардена проиграли «Уорриорс» (3-4).

С тех пор защитник каждый сезон выходил в плей-офф, сменил еще три команды («Бруклин», «Филадельфия», «Клипперс») и пять раз вылетал во втором раунде.