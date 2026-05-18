Джеймс Харден прошел в финал конференции впервые со своего сезона MVP (2018)

«Кливленд» разгромил «Детройт» в седьмом матче серии и прошел в финал Востока (125:94, 4-3).

Для звездного защитника «Кэвс» Джеймса Хардена это будет первый финал конференции с сезона-2017/18, в котором он стал MVP. Тогда «Рокетс» Хардена проиграли «Уорриорс» (3-4). 

С тех пор защитник каждый сезон выходил в плей-офф, сменил еще три команды («Бруклин», «Филадельфия», «Клипперс») и пять раз вылетал во втором раунде.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
Самое время отметить как умеет
С обменом Хардена Кливленд очевидно не прогадал. Поступательное движение налицо, не факт, что с больным, непонятным Гарлэндом получился бы проход в финал конфы, а не очередной вылет. Теперь их ждет явный фаворит серии, отдохнувший Нью-Йорк, хорошая команда с необходимым опытом игры в ПО. Если Кливленд сможет попасть в большой финал, будет сенсация, как по мне.
В целом Борода заслужил, хоть в последних двух играх и сыграл не лучшим образом.
Харден ожидаемо чокернул, даже хуже 7 игры с Денвером в прошлом году. Но нужно признать, что он чокернул как опция по набору очков, а вот что касается диспетчерной составляющей- он как раз очень хорошо управлял темпом (хотя и в этой части была не лучшая игра), запускал движение мяча (разница по результативным передачам в два раза). То есть чисто для командной игры- однозначно вин, как клатчер- одну игру выдал шикарную (третий матч вроде), остальные печаль.
старый он уже, увы
Бороду с выходом команды в финал Конференции!
Скорее вопреки чем благодаря
это +31 по счету было вопреки? )
Вопреки игре Хардена Кливленд вышел в финал конфы
Да, много команд пришлось перебрать Бороде, чтобы опять выйти в финал...)
Бородатый цыган..
