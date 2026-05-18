Джеймс Харден прошел в финал конференции впервые со своего сезона MVP (2018)
«Кливленд» разгромил «Детройт» в седьмом матче серии и прошел в финал Востока (125:94, 4-3).
Для звездного защитника «Кэвс» Джеймса Хардена это будет первый финал конференции с сезона-2017/18, в котором он стал MVP. Тогда «Рокетс» Хардена проиграли «Уорриорс» (3-4).
С тех пор защитник каждый сезон выходил в плей-офф, сменил еще три команды («Бруклин», «Филадельфия», «Клипперс») и пять раз вылетал во втором раунде.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
