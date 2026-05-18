  • Джей Би Бикерстафф о «Пистонс»: «Я не считаю, что мы чего-то не достигли. Все, кроме позитива в адрес этой команды, неприемлемо»
Бикерстафф оценил сезон «Детройта».

Главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф сохранил позитивный настрой после вылета из плей-офф во втором раунде от «Кливленда». 

«Я не считаю, что мы чего-то не достигли. Эти ребята невероятно прибавили и проделали отличную работу. Все, кроме позитива в адрес этой команды, неприемлемо. Переломный момент – откуда мы пришли и на что эти парни были готовы. Каждый хочет выигрывать чемпионат каждый год. Но насколько вы выросли? Насколько вы прибавили? Жертвовали ли вы собой ради общего блага команды? Наши ребята делали это коллективно каждый день, и мы стали лучше. Мы сделали все, чтобы оказаться здесь. В этой команде и в этом результате нет ничего, что заслуживало бы разочарования», – сказал тренер.

«Пистонс» прошли путь от рекордной в истории НБА серии поражений в сезоне-2023/24 до топ-1 Востока в этом году.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джей Би Бикерстаффа
Конечно аппетит пришел во время еды и была надежда на финал конфы, но строго говоря, если бы мне кто сказал пару лет назад, что Тройт будет играть 7-ю игру второго раунда ПО, будучи победителем сезона на востоке - я бы поржал, а оно вон как. Так что не останавливаться, усиливаться, извлекать уроки и вперед!
👍👍👍
Все верно !!!
Даже не знаю, что обиднее - проигранная серия или разгромный счет в 7-й игре…
Пусть тренируются , все получится !!!💪🏽💪🏽💪🏽
Удачи вашей команде, я писал как то ранее, что вам куда хуже будет после этого сезона с завышенной планкой ожидания.
Бикерстаф проделал шикарную работу, но боюсь он так и останется тренером второго раунда, без плана Б и какой либо идеи.
Теперь трудная задача, как не забив платёжку Дюренским контрактом ещё и найти огневую мощь. Команда в атаке просто серая, 3/5 человек на площадке не могут атаковать. У Траджана тяжёлое лето)
Спасибо тренеру и команде за сезон- было круто! Дальше грамотно работаем на рынке и не даем больше 30 Дюрену,!
Главное, чтобы никто другой не дал ему больше 30
Отличный сезон выдался у Детройта, потенциал у команды очень хороший, а главное есть настоящий лидер, который не раскисает в любой ситуации.
Бикерстафф хорошо построил эту команду, таланта было изначально немного и Дюрен по набору в атаке беден, но играли и бились очень мощно. Странно что о Кейде мало шума, на мой взгляд абсолютно лучший игрок ПО после Вембы, показавший, что в ПО его навыки и характер не уходят.

Теперь Детройт просто обязан усилить команду талантом прежде всего, ставить на Тобайаса, как вторую опцию нельзя. Нужно что-то вроде Вагнер/Браун/Портер младший на мой взгляд
Вагнер травмат, на фиг его. Брауна ты какого имеешь в виду, Джейлена? это же анриал :)
У Детройта вроде все свои пики на месте, надо искать и вкладываться во вторую звезду. На мой взгляд это будет лучше, чем отвалить Дюрену 40 в год и смотреть как в ПО он ковыряет 10 очков/10 подборов.
Браун уйдет из Бостона, только если сам захочет, но если захочет - Кейд отличный партнер для него
Все понятно, но Бикер обязан был бросить шапку о землю, и сказать - братцы, за нами Детройт, в зале сам Эминем, отступать некуда, надо лечь костьми!
Может и сказал в раздевалке, а толку ? Ни у кого не полетело, а у Кавс наоборот был счастливый день календаря.. говно случается... поэтому не нужно доводить всё до 7 игры... нужно было забирать 5 игру.
Возможно, вылет в упорном втором раунде обернется большим благом, чем кажется. Опыт получен, слабые места ярко подсвечены. Главное теперь принять сложные, но правильные решения. В случае конкурентного финала конфы или, тем более, выхода в большой финал, был бы соблазн оставить всё как есть. Не говорю, что эту сборку нужно ломать, но требуются изменения серьезнее косметических.
Думаю, это неправильно для тренера хвалить команду после поражения. Надо хотя бы недельку переваривать поражение, ругаться на всех - судей, НБА, календарь, неудачу, пассивных игроков, и т.д. И только после финала подводить итоги сезона. А то получается фальшивый вечно-оптимизм: проиграли - молодцы! Странно.
