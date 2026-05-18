Джей Би Бикерстафф о «Пистонс»: «Я не считаю, что мы чего-то не достигли. Все, кроме позитива в адрес этой команды, неприемлемо»

Бикерстафф оценил сезон «Детройта».

Главный тренер «Детройта » Джей Би Бикерстафф сохранил позитивный настрой после вылета из плей-офф во втором раунде от «Кливленда».

«Я не считаю, что мы чего-то не достигли. Эти ребята невероятно прибавили и проделали отличную работу. Все, кроме позитива в адрес этой команды, неприемлемо. Переломный момент – откуда мы пришли и на что эти парни были готовы. Каждый хочет выигрывать чемпионат каждый год. Но насколько вы выросли? Насколько вы прибавили? Жертвовали ли вы собой ради общего блага команды? Наши ребята делали это коллективно каждый день, и мы стали лучше. Мы сделали все, чтобы оказаться здесь. В этой команде и в этом результате нет ничего, что заслуживало бы разочарования», – сказал тренер.

«Пистонс» прошли путь от рекордной в истории НБА серии поражений в сезоне-2023/24 до топ-1 Востока в этом году.