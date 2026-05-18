Джей Би Бикерстафф о «Пистонс»: «Я не считаю, что мы чего-то не достигли. Все, кроме позитива в адрес этой команды, неприемлемо»
Главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф сохранил позитивный настрой после вылета из плей-офф во втором раунде от «Кливленда».
«Я не считаю, что мы чего-то не достигли. Эти ребята невероятно прибавили и проделали отличную работу. Все, кроме позитива в адрес этой команды, неприемлемо. Переломный момент – откуда мы пришли и на что эти парни были готовы. Каждый хочет выигрывать чемпионат каждый год. Но насколько вы выросли? Насколько вы прибавили? Жертвовали ли вы собой ради общего блага команды? Наши ребята делали это коллективно каждый день, и мы стали лучше. Мы сделали все, чтобы оказаться здесь. В этой команде и в этом результате нет ничего, что заслуживало бы разочарования», – сказал тренер.
«Пистонс» прошли путь от рекордной в истории НБА серии поражений в сезоне-2023/24 до топ-1 Востока в этом году.
Даже не знаю, что обиднее - проигранная серия или разгромный счет в 7-й игре…
Бикерстаф проделал шикарную работу, но боюсь он так и останется тренером второго раунда, без плана Б и какой либо идеи.
Теперь Детройт просто обязан усилить команду талантом прежде всего, ставить на Тобайаса, как вторую опцию нельзя. Нужно что-то вроде Вагнер/Браун/Портер младший на мой взгляд
Браун уйдет из Бостона, только если сам захочет, но если захочет - Кейд отличный партнер для него