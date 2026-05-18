Егор Дёмин встретился с «одной из самых крутых баскетболисток современности» Сабриной Ионеску

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин посетил домашний матч женского «Нью-Йорка», который принадлежит тому же владельцу, что и «Нетс».

Там Дёмин получил подписанную майку от четырехкратной участницы Матча всех звезд женской НБА Сабрины Ионеску. 

«Не упустил возможность немного пообщаться и взять на память джерси одной из самых крутых баскетболисток современности, первого пика драфта 2020 года, чемпионки WNBA – Сабрины Ионеску 🔥» – написал Дёмин.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Егора Дёмина
Комментарии

Красивая пара!
Они не встречаются
В новости написано - встретились, как не встречаются?
Давай выздоравливай уже! Надо новый сезон провести ещё лучше
теперь надо расти в игровом плане так, чтобы уже с ним фоткались и автограф брали
по бабам пошёл - пропал парень
А Серёга Карасёв как красиво ходил...
Не зассал, и познакомился - красавчик
она замужем и не за игроком WNBA... :-)
