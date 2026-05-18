Егор Дёмин встретился с «одной из самых крутых баскетболисток современности» Сабриной Ионеску
Дёмин встретился с Ионеску.
Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин посетил домашний матч женского «Нью-Йорка», который принадлежит тому же владельцу, что и «Нетс».
Там Дёмин получил подписанную майку от четырехкратной участницы Матча всех звезд женской НБА Сабрины Ионеску.
«Не упустил возможность немного пообщаться и взять на память джерси одной из самых крутых баскетболисток современности, первого пика драфта 2020 года, чемпионки WNBA – Сабрины Ионеску 🔥» – написал Дёмин.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Егора Дёмина
